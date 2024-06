Ingresaron los 400 millones a ‘La Casa de los Famosos’ bajo varias reglas

Con la eliminación de Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien se convirtió el pasado domingo 9 de junio en el decimo noveno participante en salir de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, el top 5 ya se encuentra a la expectativa de lo que es la última semana de competencia.

Y es que los semifinalistas son el actor Sebastián González, el panameño Miguel Melfi, el actor Julián Trujillo y los creadores de contenido digital Karen Sevillano y Alfredo Redes, quienes ahora empezarán su lucha por ser uno de los cuatro famosos que ocupen un lugar el próximo lunes 17 de junio cuando se sepa quién será en el ganador de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada.

Sin embargo, durante horas de la convivencia de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia el actor Emmanuel Restrepo, bajo su personaje de Carmelo del éxito dramático ‘Rigo’, hizo entrada junto a dos guardaespaldas con el anhelado premio.

Se trata de un maletín trasparente en el que se pueden ver diversos fajos de billetes que completan los 400 millones de pesos por lo que compiten desde el pasado 11 de febrero cuando ingresaron a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y en la que están por cumplir cuatro meses encerrados luego de diversas eliminaciones a lo largo de las semanas. Al entrar, bajo la modalidad de “congelados”, Carmelo dejó el maletín sobre la mesa central de la sala y les dio dos indicaciones al top 5 que deben seguir: ni tocarlo ni moverlo de lugar.

“Quédense quitecitos lo que les traigo nada más, el billullo. Mírenlo bien, seguro ustedes no han visto todo este montón de plata tan berraca, porque montañeros prácticamente, se los traje pa’ que lo vean, pa’ que lo que tengan ahí prácticamente como referente, como lo que se van a ganar algunos de ustedes. Condiciones: no lo pueden tocar, entonces el caso es que no lo pueden tocar ni mover de ahí va a quedar ahí solamente para que tengan inspiración”

— Carmelo