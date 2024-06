Ser el mejor amigo de Karol G tiene recompensa: Dayky Gamboa anunció importante noticia

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G es una cantante y compositora paisa quien gracias a su talento logró conquistar al público nacional e internacional , convirtiéndose en una de las artistas femeninas más exitosas de la música urbana. Ahora, la cantante está llegando a Europa con su tour Mañana Será Bonito, que arranca este sábado 8 de junio en Suiza (Hallenstadion). A través de sus historias de Instagram, Dayky Gamboa, el mejor amigo de la artista, publicó una noticia que muy seguramente llevará su carrera a otro nivel.

La artista paisa se presentará en Madrid los días 20, 21, 22 y 23 de julio de 2024 para cerrar su gira europea después de presentar su show en Zúrich, Suiza (Hallenstadion) el 8 de junio de 2024, Colonia, Alemania (Lanxess Arena) el 11 de junio, Ámsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome) el 14 de junio y Londres, Reino Unido (The O2) el 18 de junio.

Dayky Gamboa, el mejor amigo de Karol G abrirá cuatro conciertos del tour en Europa

“Fuera de todas las cosas que yo podría decirles en este momento, lo único que puedo decirles es que soy un manojo de nervios el hp, que estoy muy emocionado, muy agradecido, muy estresado y que por favor lleguen temprano (risas) para que por favor me den toda su energía, me den todo el amor que necesito el día de hoy. Qué emoción tan hp, para los que todavía no saben, hoy es probablemente la noche más importante de mi carrera hasta este momento”, dice Dayky ante la cámara en una de sus historias publicadas en Instagram.

Dayky será el encargado de abrirle a Karol G 4 show en Europa y será en Zurich, Cologne y los dos de Amsterdam.

“Y mi gratitud infinita por siempre a @karolg y a todo su equipo, gracias desde lo más profundo de mi corazón por la oportunidad más grande de mi vida, y a todos los que van a ir a los conciertos, lleguen temprano por favor jajaja les juro que lo van a disfrutar tanto o igual que yo”, escribió en la publicación en la que adjunto los flayers.