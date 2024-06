“Me considero mucha mujer”: Natalia se queja del trato que le da Kevyn del ‘Desafío XX’

Durante el inicio del capítulo 47 del ‘Desafío XX’ se evidenciaron algunas de las diferencias que se viven dentro de las casas luego de la disputa de Omega y Beta, la eliminación de Campanita de competencia y la inconformidad de algunos participantes.

Ese es el caso de Natalia quien sostiene una conversación con Mapi en la casa Alpha en la que recriminó el trato que recibe por parte de Kevyn con quien sostiene una cercanía amorosa, pese a que el participante tiene pareja. La queja de Natalia se centra en la manera cariñosa en la que él actúa con las demás mujeres de la casa Alpha y que no hace con ella, por lo que pide que la trate de la misma forma.

“Yo soy muy paciente Mapi, pero también muy directa. Actúa de una manera en unos momentos y otra en otros momentos y yo no, o sea, yo me considero mucha mujer como para que tú me tengas en esa posición. Entonces hay veces como que abraza a Mapi, abraza a Dickson y conmigo eres… y yo digo actúas así, parece un trato diferencial, o sea yo no te estoy pidiendo que me des un beso en la boca, pero trátame normal, igual”, manifestó Natalia.

Ante sus palabras Mapi le indicó que es porque se siente diferente con ella, y de manera indirecta habló de la relación que el participante tiene lejos de la Ciudad de las Cajas. “Yo no le estoy diciendo que tome una decisión ya, pero ya que la cag@, la cag@”, indicó Natalia.

Por otra parte, Dickson se sentó con Kevyn a hablar de la relación con su pareja y la manera en la que ella no va a creer que no haya pasado nada con Natalia dentro del ‘Desafío XX’ y que eso la hará sufrir mucho, por lo que le recomendó que al salir hable con ella. Entre tanto Kevyn le respondió que venían atravesando “complicaciones”, y que ambos son conservadores, pero más lo es ella.