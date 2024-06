“Esa no soy yo”: Periodista de RCN denuncia que utilizaron IA para suplantar su imagen para una estafa

Maritza Aristizábal es periodista y presentadora de ‘Noticias RCN’, quien durante varios años ha logrado destacarse en el canal , por sus entrevistas y manejo de las temáticas del país. La antioqueña de 37 años, también comparte información a través de plataformas digitales, en particular en Instagram en donde cuenta con más de 210.000 seguidores. Este sábado, 8 de junio, publicó un mensaje de alerta, en el que denunció que inescrupulosos utilizaron Inteligencia Artificial para crear un video con su imagen en el set del noticiero.

La periodista y presentadora decidió publicar un video para denunciar que esto se trataría de una estafa, ya que se aprovechan que en el noticiero le brindan apoyo a emprendedores.

Maritza Aristizábal denunció suplantación con uso de Inteligencia Artificial

“Quise hacer este video, no quiero ser alarmista, pero creo que es importante para muchas personas que quizás me sigan, para que rueden un poquito la voz, porque están utilizando mi imagen para algo que yo creo es una estafa. El martes, miércoles, una amiga del colegio a la que no veo hace muchos años, pero con la que tengo un contacto esporádico, me escribió y dijo: ‘mira me encontré con un video tuyo en Instagram en donde estás promocionando algo, es del noticiero (Además, utilizan la imagen del noticiero) pero se ve muy raro porque se ve un poquito distorsionado”, dice Maritza en la primera parte del video.

Luego, continuó diciendo que entre las dos empezaron a buscar y se encontraron con que no solamente era en Instagram, sino que también en Facebook.

La imagen de la suplantación decía: “Feliz y creadora de uno de los mejores proyectos en los que se ayuda a la gente de Colombia a multiplicar sus inversiones. Isabela Rodríguez es una chica que ayuda a la gente de Colombia a encontrar la felicidad y resolver todos sus problemas financieros en solo unos días”.

Poco después Maritza empezó a revisar sus mensajes y varios de sus seguidores le pedían información e incluso el contacto de dicha colombiana. “Pilas esa no soy yo, esos son videos creados con Inteligencia Artificial”.