Campanita y sus mejores momentos en el ‘Desafío XX’

Franck Stiward Luna Valencia, es su nombre, pero en el ‘Desafío XX’ se hacía llamar Campanita, quien es un bailarín que reside en Ámsterdam, y que decidió sumarse a los 20 años del programa.

Campanita destacó desde el primer día, primeramente, por haberle respondido a Andrea Serna cuando la presentadora indicó que en su equipo Omega no había dinero, ante esto el joven interrumpió con un “pero sí hay corazón”.

Desde ese entonces se convirtió en pocas horas en el consentido de los televidentes quienes no dudaron en expresarle su cariño en las redes sociales por su buena energía y carisma. Luego apareció imitando a la presentadora y aseguró llamarse Campanita Serna, lo que derivó en risas mientras bailaba y modelaba su uniforme.

El joven expresó sus gustos por otros competidores en el ‘Desafío XX’ como ha sido el caso de Vittorio, quien era el capitán de la casa Gamma. Campanita gritó desde la casa Omega que quería darle las buenas noches a Vittorio, lo que desató las risas de sus compañeros y los habitantes de la casa Gamma.

Seguidamente se cuestionó sobre si Henrry Alejandro Baquero Ruiz, conocido como Hércules en la competencia, estaba en ese equipo, por lo que una de sus compañeras le reprochó que “quería con todos”.

Ante esto el carismático Campanita aseguró que nada más con Vittorio y Hércules, el momento derivó en una ola de reacciones en las redes sociales por parte de los televidentes quienes se divirtieron con lo ocurrido.

Uno de sus momentos más icónicos se dio durante el capítulo 3 del ‘Desafío XX’ en el box amarillo por la sentencia y bienestar. La prueba consistía en atravesar los números romanos en equipo para ir atravesando por diversas rampas y un arrastre bajo para llegar atravesar con pesos y luego troncos de equilibrio hasta llegar a una rampa final.

Cada participante fue pasando por relevos, en una competencia en la que la fuerza y la agilidad eran necesarias. Campanita decidió colgarse el peso como un bolso de mano en el que los kilos que contenían no representaban ningún problema para él y así subió la rampa con el sonido especial que le ponían en el ‘Desafío XX’ y que se hizo prioritario en sus apariciones.

El primer box negro llegó en la que cuatro hombres y cuatro mujeres se enfrentarían por seguir una semana más en la Ciudad de Las Cajas. Vittorio era uno de los sentenciados y se convirtió en el primer eliminado de la competencia.

Al finalizar la prueba, en medio de la tristeza que embargaba a las cuatro casa, Vittorio y Campanita se dieron el abrazo anhelado, y con ello una frase que perduró hasta el último día del participante en la competencia.

Horas más tarde, desde uno de los costados de la casa les gritaba a las mujeres de ese equipo para indicarles que extraña a Vittorio. Sus palabras no tardaron en surgir efecto en las competidoras quienes destacaron la energía del miembro de la casa Omega, que les alegraba con cada una de sus ocurrencias en la Ciudad de Las Cajas.

“Yo dije que llego a hablar de Vittorio y me pongo a llorar, pero ya no me siento tan mal porque pude tocar a Vittorio dos veces. Le pegué una abrazada ahí en frente de la cámara y no tuve nada que ver”

— Campanita