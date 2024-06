¿A Claudia Bahamón no le gusta ‘La Casa de los Famosos’? La presentadora dejó una pista al respecto

Claudia Bahamón despertó ciertas sospechas en su perfil de Instagram al realizar una acción que, según algunos internautas, daría a entender que no es muy simpatizante de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Además, la modelo aprovechó para recordar que la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ está a la vuelta de la esquina.

PUBLICIDAD

La presentadora suele utilizar sus redes sociales para compartir todo tipo de contenido sobre sus diferentes facetas, desde vistazos detrás de cámara de sus proyectos televisivos, pasando por pautas publicitarias con algunas marcas, además de compartir información relacionada con el medioambiente.

Puede leer: “¿Quién es el necio?”: Claudia Bahamón ‘le hizo la guerra’ a un jurado de ‘MasterChef’ por está razón

Pero ahora que la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia está cada vez más cerca, la modelo ha aprovechado para compartir varios detalles detrás de cámara de esta producción a través sus historias de Instagram y con algunas publicaciones, mostrando parte de las actividades de los jueces y de los cocineros.

Y en una reciente publicación en Instagram, Claudia Bahamón aprovechó para recordar las ediciones pasadas de este programa, no solo en su formato Celebrity, sino también en donde participaban cocineros aficionados y la edición infantil.

A través de un carrusel de imágenes, la colombiana compartió varias imágenes de cada temporada en la que ha participado, aprovechando para recordar a los chefs invitados de cada una, siendo estos el español Paco Roncero, el mexicano José Ramón Castillo y el chileno Christopher Carpentier.

Además, aprovechó para recordarle a sus fans que la nueva temporada del reality show culinario empezará en RCN el martes, 18 de junio, un día después de que termine La Casa de los Famosos.

PUBLICIDAD

Puede leer: ¿Así facturó con RCN? Ornella de ‘La casa de los famosos’ sorprendió a su hermana regalándole costosa cirugía estética

¿A Claudia Bahamón no le gustó La Casa de los Famosos?

A propósito de esta publicación, muchos de sus seguidores aprovecharon para dejar todo tipo de mensajes en la sección de comentarios, muchos de ellos pidiendo que el canal regrese el formato aficionado y deje a un lado a las celebridades.

Pero hubo uno en particular que se refirió a La Casa de los Famosos, dejando ver que no era de su agrado: “Por fin 👏👏👏porque esa casa de los famosos es insoportable”.

Y fue precisamente en este comentario que Claudia Bahamón habría dado una pista de que no es simpatizante de este show, ya que le dio un like a este mensaje, algo que, según los internautas, es una muestra de rechazo.

“Amo a Claudia dándole like al comentario 😂👌 sabe” y “Claudia dándole like al comentario fue épico. Ella sabe que ese programa no difunde buenos valores” son un par de mensajes que se pueden leer en uno de los recientes post de la modelo.