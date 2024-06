Jennifer Lopez y Ben Affleck sueltan “sin querer” detalle que revelaría su separación definitiva

Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron de ser una de las parejas que nos hizo creer en que las almas gemelas siempre terminan juntas a una de las más polémicas, envueltas en constantes cuestionamientos sobre su dinámica.

Desde que retomaron su relación en 2021 y se casaron en 2022, Lopez y Affleck no han dejado de estar en la mira porque parecía que ésta vez serían un “para siempre” sin embargo, es ahora que han desatado especulaciones sobre una posible ruptura.

Desde hace varias semanas, los famosos han dado señales de una crisis como apariciones en solitario, tanto en eventos como en paseos familiares así como una ausencia de sus anillos de matrimonio y una supuesta mudanza de Affleck de la casa que compartía con J.Lo.

En medio de todo esto la llamada ‘Diva del Bronx’ anunció la cancelación de su residencia en Las Vegas para “atender a su familia”, aunque según un informe de Page Six, el venue que albergaría los 90 conciertos programados para 2025 “temió por la baja venta de entradas”. Asimismo, los fracasos de sus películas Atlas y This Is Me...Now: A Love Story, han dado pie a que expertos señalen que la crisis con Affelck podría ser una táctica publicitaria para distraer la atención.

La señal “definitiva” de una ruptura

Si bien Ben y Jennifer tienen a todos confundidos con este tema, pues justo cuando se piensa que han tomado caminos separados, aparecen juntos con sus anillos de matrimonio. Ahora ha surgido una nueva pista que tiene a los fanáticos convencidos de que están separándose y ésta vez tiene que ver con su opulenta mansión de 60 millones de dólares.

Según informes de varios medios internacionales, fotos del lujoso interior de la finca de Beverly Hills han resurgido en línea. Aunque la mansión no ha sido oficialmente puesta a la venta, las imágenes de su interior en los sitios web de agentes inmobiliarios han generado preocupación.

La sospechosa dinámica de amor de Ben y Jennifer

Después de que ambos terminaran relaciones significativas, López con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y Affleck con la actriz Ana de Armas, las fotografías de “Bennifer 2.0″ paseando juntos por Los Ángeles han inundado los titulares. Desde escapadas románticas hasta cenas íntimas, la pareja nunca ocultó su cercanía.

Sin embargo, esta resurgente relación no ha estado exenta de controversia. Muchos han cuestionado la autenticidad de su amor, sugiriendo que podría ser una estrategia publicitaria diseñada para mantener la relevancia mediática de ambas estrellas. Otros han señalado el rápido reinicio de su romance como una señal de imprudencia, cuestionando si se dieron el tiempo suficiente para sanar de relaciones pasadas.

A pesar de las críticas, hay quienes siguen recordando con cariño la época en que su romance original era la comidilla de Hollywood, pidiendo que “dejen las especulaciones”. Ya sea que su romance florezca o se desvanezca, la historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck sin duda seguirá siendo una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento.