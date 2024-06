Cantante brasileña Karol Conká habla de su vida sexual y se define como “ninfómana”

La prensa del espectáculo en Brasil amaneció especialmente agitada y la razón es una entrevista que dio la cantante Karol Conká, la mayor exponente femenina de rap brasileño en el programa “Surubaum”, de YouTube, donde entregó detalles de su vida sexual.

La interprete de compositora de 39 años se sometió a las preguntas de Giovanna Ewbank y Bruno Gagliasso y sus fanáticos rápidamente se centró en los detalles que Conká entregó sobre su vida sexual, sobre todo cuando se autodenominó como “ninfómana”.

Según la Inteligencia Artificial Perplexity, esta “condición se caracteriza por una apetencia sexual insaciable y un comportamiento sexual compulsivo que puede afectar todas las áreas de la vida de la persona”.

En medio de la conversación en el programa de YouTube, Conká reconoció que “me gusta mucho el sexo. Soy una ninfómana cuando salgo”, publicó Metrópoles.

La interprete precisó que “si estoy soltera no salgo a tener sexo con todos, a veces es uno a la semana y así, pero cuando estoy saliendo, tengo muchas ganas”, aseguró sobre su actual relación con un joven al que se refirió como “Aladdin”.

La cantante de 39 años no se detuvo ahí y reconoció la “fortaleza” de su novio para llevarle el ritmo. “Él tuvo la fuerza para resistir a este chica negra, porque nunca se me acaba el aliento”. La exparticipante del reality Big Brother Brasil (BBB) narró una experiencia puntual: “Sucedió algo que nunca había sucedido en mi vida: estaba tan cansada que me quedé dormida (durante el sexo). Ya lo habíamos hecho unas cinco veces y dejé de contar. Ya no sé cuántas veces fue”, reconoció.

El recuerdo de un trío

Karol Conká no solo habló de su experiencia con su actual pareja, también recordó otro momento en que hizo un trío con una amiga y un francés nada menos que en la “Ciudad Luz”. “Fue en París después de una botella y media de vino. Ella no había tenido relaciones sexuales durante un año y yo no había tenido relaciones sexuales durante un mes, acababa de terminar una relación. El chico que nos atendió era un bombón y cumplió con su cometido”, narró la cantante.

Karol Conká también contó momentos en que algunos hombre reconocieron que estaban presionado de cara a tener sexo con una famosa. “Se puso nervioso y dijo: ‘Estoy nervioso, porque escuché tu música y eres Karol’. Yo digo: ‘Relájate’. Tómatelo con calma’. No creo que haya cometido un error por mi culpa, son situaciones”, explicó la cantante.