Daniela Ospina enalteció la vida de su padre fallecido con emotivo mensaje en el día de su cumpleaños

Para julio de 2019, Hernán Ospina, padre del arquero de la Selección Colombia, David Ospina, y de la modelo e influencer Daniela Ospina, perdió la dura batalla que venía enfrentando contra el cáncer de páncreas, hecho por el cual partió de este mundo terrenal. Los años han pasado y sus hijos aún lo recuerdan con amor, muestra de esto fue el emotivo mensaje de la expareja de James Rodríguez, el cual emitió en procura de enviarle un mensaje al cielo a su progenitor en el día de su cumpleaños.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores, la exjugadora del equipo de voleibol del Real Madrid de España, decidió abrir su corazón con sus fanáticos y darles a conocer lo que siente en este momento de su vida por el fallecimiento de su padre, hombre que en este 5 de junio estaría celebrando una nueva vuelta al sol:

“Viejo, feliz cumpleaños hasta el cielo. No me acostumbro, no me lo creo. Te amo ‘chacho’ te amo demasiado. (...) ¿Cómo no sentir tristeza, si fuiste el mejor papá, el mejor abuelo? ¿Cómo hago? ¿Cómo tragarme las lágrimas un día como hoy? Tu corazón noble y bueno siempre vive en mí. Te recuerdo en amor papi, pero qué difícil”, expresó.

Esta fecha importante se entrecruza con los compromisos deportivos que tiene su hermano David, quien fue convocado nuevamente para vestir el tricolor nacional, para representar a Colombia en la Copa América que tendrá lugar en Estados Unidos; territorio al que llegaron recientemente los 28 convocados por Néstor Lorenzo.

Cabe acotar que en la edición 48 de este campeonato, que iniciara el próximo 20 de junio y finalizará el 14 de julio, la selección enfrentara a uno de los favoritos a llevarse el trofeo, Brasil, encuentro que se dará tras sus apariciones frente a Paraguay y Costa Rica.