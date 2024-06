“A Shakira ni el anillo de compromiso”: Clara Chía se estaría preparando para su boda con Gerard Piqué

Para el mundo es un secreto la razón por la que Gerard Piqué nunca le pidió matrimonio a Shakira, tomando en cuenta que es la mujer que lo hizo padre de Milan y Sasha. Mucho se especula en los medios sobre esa situación, incluso algunos entendieron que, en medio de la ruptura y las letras de las canciones de la barranquillera, el exfutbolista no estaba tan enamorado como para tomar esa decisión.

PUBLICIDAD

¿Lo está de Clara Chía Martí? Según la prensa rosa que sigue a esta pareja, sí. De hecho, se ha corrido el rumor que pronto sonarán las campanas de boda, lo que será un duro golpe para la cantante colombiana.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia”, afirmó durante una entrevista para 60 Minutes en 2020.

El alboroto de la boda

En España la cosa está alborotada, pues medios aseguran que la boda entre Piqué y Clara Chía estaría muy cerca de concretarse, según informó el periodista español Roberto Antolín quien habló del tema durante una entrevista con el programa argentino Mitre Live.

Antolín expresó que Piqué desea casarse y hacer lo que no pudo con Shakira, algo que aseguró que le generaría una profunda decepción a la cantante. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, indicó el comunicador, reseñó Infobae.

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho, que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella, si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, agregó Antolín.

La pareja no se ha pronunciado frente a estos hechos, tomando en cuenta que el exfutbolista y Martí son escurridizos de la prensa y se mantienen en silencio cuando son abordados por cualquier reportero.

Mientras Shakira se dedica a sus hijos Milan y Sasha y concentrada en los preparativos para Las mujeres ya no lloran World Tour, con el que presentará su más reciente producción discográfica.