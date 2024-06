Yina Calderón recibió amenazas por confirmar su asistencia al Pride de Barranquilla

Yina Calderón alertó a sus miles de seguidores sobre las amenazas recibidas a través de sus redes sociales luego de confirmar su participación en el Pride Barranquilla 2024. La creadora de contenido mencionó que una discoteca la invitó a participar tanto en la Marcha del Orgullo Gay en esa ciudad como en una fiesta donde asistirá como DJ de guaracha. Sin embargo, se asombró por las advertencias lanzadas en su contra en caso de asistir.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Yina expresó su entusiasmo por ir a Barranquilla para compartir con la comunidad LGBTI. “Yo por primera vez voy a tocar en el Pride este año de Barranquilla. El año pasado y en el antepasado estuve en el de Medellín, para los que no saben qué es el Pride, es el día de la comunidad LGBTI, comunidad que yo amo, respeto y acompaño en los Pride desde hace tiempo. En la noche voy a tocar con la misma discoteca en la cual voy en la carroza”, dijo Calderón.

La influencer detalló que tras confirmar su presencia en el evento, comenzó a recibir amenazas contra su integridad física. “Este pecho peludo ha recibido amenazas de mi ida a Barranquilla. La primera vez que me pasa esto”, comentó sorprendida. A pesar de las amenazas, Yina mostró su determinación de no dejarse intimidar.

“No como cuento, pero por si acaso, me cuido. Entonces, voy a tener seguridad desde que me bajo hasta que me subo. No se van a poder poner de chistositos ni de chistositas porque, mi amor, estoy vigiladísima”, expresó Calderón.

Calderón, conocida por su apoyo constante a la comunidad LGBTI, ha participado en eventos Pride en varias ciudades. Su participación en el Pride Barranquilla 2024 como DJ de guaracha promete ser uno de los momentos destacados del evento.

Las amenazas recibidas han generado preocupación entre sus seguidores, quienes esperan que la influencer pueda disfrutar de su show sin contratiempos. A pesar de lo que ha vivido, Yina dijo que no se dejará intimidar y con más razón estará en Barranquilla.