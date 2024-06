Música: ¿Cómo monetizan actualmente los artistas en Colombia?

Históricamente, Colombia es uno de los paises con más riqueza sonora en la región dado el nivel de multiculturalidad que llegó al país. Eso ha permitido que a lo largo de los años la identidad sonora del territorio no se podría definir en uno solo. Pero lo que sí ha dejado, han sido bastantes representantes de diversos géneros que han dejado en alto el nombre de Colombia alrededor del mundo. Shakira, Juanes, Carlos Vives, Fonseca, Diomedes Díaz y las nuevas generaciones como Junior Zamora, Camilo, Morat, Karol G y Diamante Eléctrico son un ejemplo de ello.



La manera de consumir música se ha transformado a lo largo de los años, desde cassettes,vinilos, CD ‘s, siendo estas una de las fuentes principales de ingreso de los artistas a lo largo de los años. Con la llegada de la era digital, un nuevo mercado se abrió: Nuevas maneras de llegar a más personas sin importar la distancia, y por supuesto una nueva manera de generar ingresos con plataformas de audio y video. Uno de los temas más comentados por los artistas han sido las regalías que dichas plataformas le puedan generar a los artistas. Para esclarecer cómo ha sido el comportamiento de la música, por ende de las regalías en Colombia, PUBLIMETRO conversó con Manuela Echeverry, Líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para la región Andina de Spotify.



¿Cómo ha visto la transformación del consumo musical nacional en los últimos años y las regalías de los artistas?



Desde Spotify estamos muy contentos de ver cómo la industria de la música se ha democratizado, diversificado, y le está dando más oportunidades a artistas en diferentes niveles de sus carreras. Para nosotros el año pasado fue histórico porque fuimos la plataforma de streaming que más regalías le pagó a la industria de la música grabada. Además, porque la mitad de estas regalías que se pagaron fueron a artistas independientes, es decir, a artistas que no tienen grandes disqueras, grandes maquinarias, o un presupuesto de inversión detrás, y esto es súper importante, porque esto antes no era así. Antes veíamos una industria 100% centralizada en la radio y en las tiendas de discos, donde los artistas angloparlantes también eran los líderes.



Hoy en día vemos algo super interesante y es que más de la mitad de los artistas que generaron al menos 1.0000 dólares de regalías el año pasado, su idioma principal no es el inglés, entonces estamos viendo un nivel y un índice de exportación musical mucho más alto. Antes todo se centralizaba en los productos de las mayores en la música Anglo. Por eso es la importancia de la música en el mundo y desde plataformas como Spotify estamos brindando la posibilidad a los artistas de vivir de su música y sus carreras.



¿Concretamente en números cómo ha sido la monetización de los artistas colombianos durante 2023?



En 2023 aumentó en un 370% el número de artistas colombianos que alcanzaron un millón de streams en Spotify, en comparación con 2017. Esto se ve reflejado en las regalías que generaron artistas colombianos solamente en Spotify y superaron los $38.0000 millones de pesos, quintuplicando este valor. Vemos una transformación gigante que está además, beneficiando un montón a los artistas colombianos, siendo Colombia como un país y una potencia exportadora de música a nivel global.



En cuanto a los artistas independientes y artistas de grandes disqueras ¿Hay alguna diferencia en la manera en la que se les paga las regalías?



No, se maneja de manera equitativa. Obviamente un artista más posicionado, más consolidado, naturalmente va a generar un mayor número de regalías. Sin embargo, algo super interesante es que las regalías de todos los artistas en diferentes etapas de sus carreras, crecieron el año pasado. Por ejemplo, hubo artistas que generaron al menos un millón de dólares, pero también mil dólares. Los artistas que generaron al menos ese millón de dólares del que hablaba en Spotify en 2023, no necesariamente son artistas principales o estrellas super globales super reconocidas o que necesitaron como un éxito específico para tener un buen año. El 80% de estos artistas no tuvieron ni un solo éxito, ni una sola canción que alcanzará las listas de top 50 de Spotify, y eso es otra curiosidad.



¿Cuál es ese porcentaje y de ingresos que está entrando a Colombia a través de la música?



La verdad es super interesante porque en Colombia el streaming está creciendo un montón y todavía hay un mercado súper grande por abarcar y por cubrir. Tenemos un gran porcentaje de la población rural, pero cada vez estamos más digitalizados como colombianos en ese sentido y el año pasado en el streaming ha aumentó un 13% y el streaming representó el 78% de los ingresos de la música grabada.



Desde que empezó esto de las plataformas de Streaming algunos artistas se habían quejado por el pago que daba el stream qué rondaba los 0.2 y 0.3 centavos de dolar, ¿Cómo se maneja en realidad esa monetización?



Es súper importante este tema porque es un mito urbano de las redes sociales.Spotify no paga por reproducción, nosotros pagamos por un concepto, un término que se llama Streamshare Spotify no paga directamente a los artistas, sino a los representantes sobre los derechos, es decir, disqueras o distribuidoras independientes que operan bajo un modelo diferente.



Nosotros mediante esa plataforma le pagamos a esas agregados, pero no le podemos pagar a la disquera por artista. Por poner un ejemplo: Todos los artistas de Sony generaron un millón de reproducciones. Nosotros pagamos las regalías de ese millón de reproducciones a la distribuidora o disquera, y ellos mismos se encargan de dividirlos según el contrato que tengan con sus artistas. Hasta ahí es nuestro papel.

Datos importantes