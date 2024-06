“Hace mi cuerpo espectacular”: Carolina Gaitán mostró a su doble en ‘Rojo Carmesí’

La actriz Carolina Gaitán, quien interpreta a Valeria Ruiz en la telenovela ‘Rojo Carmesí’, sorprendió a sus seguidores al mostrar a la persona que hace su doble en las escenas donde debe lucir un “cuerpo espectacular”. La artista, que se encuentra con siete meses y medio de embarazo, ha contado con la ayuda de su doble para mantener la figura esbelta de su personaje de villana, un reto importante para la producción protagonizada por Laura de León, Carlos Báez y Juan Guilera.

En una interacción con su público a través de una caja de preguntas por Instagram, Gaitán respondió a un usuario que le preguntaba si se había hecho algún tratamiento para retocarse el color del cabello durante estos meses de embarazo. Incluso le pidieron que compartiera su tratamiento capilar.

“Pues lo que dicen es que uno no debe usar nada que tenga amoniaco. Igual yo no me he retocado el pelo en todos estos meses, pero apenas termine si me haré un cambio de look”, comentó Carolina en el video y enseguida presentó a la modelo que hace su doble en la telenovela.

“Les voy a presentar a quien hace mi cuerpo espectacular. Ya me toca ponerme el saco yo también, nos vemos parecidas, pelos parecidos, solo que panza, no panza”, mencionó Gaitán mientras enfocaba con su cámara a Ana María Vega, una modelo de 26 años que aparece en las escenas claves de Valeria.

La solución de utilizar a Ana María Vega ha sido vital para mantener la continuidad del personaje de Valeria Ruiz, permitiendo que Carolina Gaitán pueda seguir interpretando su papel sin comprometer la trama de ‘Rojo Carmesí’.

Carolina Gaitán contó cuándo nacerá su hijo Salomón

En otros videos, la reconocida actriz de ‘Sin tetas no hay paraíso’ reveló más detalles de su embarazo. Mencionó que espera tener a su hijo Salomón por parto natural, aunque reconoció que todo es impredecible y podría necesitar una cesárea.

Al preguntarle cuándo tendría a su bebé en sus brazos, Gaitán contó que su llegada está prevista para principios o mediados de agosto de 2024. Esta revelación ha emocionado a sus seguidores, quienes siguen de cerca tanto su carrera profesional como su vida personal.