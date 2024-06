“No lo olvida”: Ana del Castillo rompe a llorar al recordar a Omar Geles en el escenario

Ana del Castillo aún no ha superado la pérdida de su mentor y amigo musical, Omar Geles. Durante un concierto en Washington, Estados Unidos, la cantante interpretó la canción ‘Hoja en blanco’ y se tomó unos minutos para rendir homenaje a Geles, quien falleció el 21 de mayo en Valledupar.

En medio de su actuación, Ana del Castillo no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo. La canción, aunque no es de la autoría de Geles, fue una pieza que ambos interpretaron juntos en numerosas ocasiones, lo que la llenó de emoción al recordar esos momentos compartidos. “Esta canción no es de la autoría de Omar Geles, pero la cantábamos mucho en tarima… Lo más doloroso es que siento a veces que está viajando”, expresó conmovida ante su audiencia.

La repentina muerte de Omar Geles causó un profundo dolor entre los intérpretes y seguidores de la música vallenata. Su contribución al folclor y su apoyo a las mujeres cantantes fueron invaluables durante sus 43 años de carrera musical.

Actualmente, Ana del Castillo sigue de gira por Estados Unidos con su ‘El favor de Dios Tour’, acompañada del acordeonero Sergio Luis Rodríguez. En los próximos días, se presentarán en Los Ángeles, Tampa, Atlanta, Chicago, Nashville, Denver e Indianápolis.

El video de su emotivo homenaje en Washington fue publicado en redes sociales y rápidamente se llenó de muestras de cariño y apoyo de los internautas. Comentarios como “Ella vivirá eternamente agradecida con él. Fue quien creyó en su talento, la impulsó, la moldeó y la apoyó siempre. No lo olvida”, “Bella artista que calidad humana”, “Fuerza, él te acompaña desde el cielo, ánimo” y “Dios lo tenga en su santo reino y que desde el cielo ilumine a Ana del Castillo para que siga cosechando éxitos” reflejan el afecto y la admiración del público hacia la cantante y su difunto mentor.

Ana del Castillo continúa su gira con el legado de Omar Geles presente en cada nota, llevándolo en su corazón mientras sigue conquistando escenarios