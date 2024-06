Nataly Umaña mostró su ‘tusa’ en la casa donde vivía con Alejandro Estrada

Desde que Alejandro Estrada llegó a ‘La Casa de los famosos’ para terminar su relación con Nataly Umaña en televisión nacional. Pese a la cantidad de comentarios a favor y en contra que se generó en redes sociales hacia la actriz, ella misma acepto su destino, y decidió buscar nuevos rumbos profesionales, ya que se le llego a ver en importante canal de telvisión en México y posteriormente en Estados Unidos.

Pese a que Alejandro Estrada siguió haciendo su vida actoral y empresarial como embajador de diferentes marcas, Nathaly también llegó a comentar que no solo se encontraba buscando nuevas oportunidades personales y profesionales, sino que también estaba en un proceso de sanación de todo lo vivió dentro del reality.

¿Nataly Umaña extraña a Alejandro Estrada?

En las últimas horas, Nataly Umaña compartió un video en sus historias de Instagram donde se vio empacando el árbol de navidad en unas cajas y haciendo un recorrido por la misma casa donde llegó a vivir con Alejandro Estrada en los últimos años. Pero lo que más llamó la atención, fue que de fondo de dicho video puso Confieso, canción de Kany García. Dicha canción menciona “Confieso que me haces tanta faltaPara decirme: “todo va a estar bien”Para escucharme con una guitarraSentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu serEs una mezcla que me agarra el almaY rompe en cada esquina de mi ser, ¿Y cómo no? Si eras mi todo”.

Así que podría decirse que Nataly extraña la presencia de Alejandro en la que era su casa. Hasta el momento, ninguno de los dos ha mencionado la posibilidad de una reconciliación, así que por ahora, Nathaly seguirá viviendo en la casa donde llegó a crear bastantes recuerdos con el actor.