“La redes hacen mucho daño”: Sebastián Gutiérrez contó cómo va con su salud mental

El actor Sebastián Gutiérrez, conocido por su papel de ‘Chacho’ en la telenovela ‘Rigo’, utilizó sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud mental luego de su decisión de abandonar el reality show ‘La Casa de los Famosos’. Gutiérrez admitió que la situación ha sido mucho más dura de lo que había presupuestado y que actualmente se encuentra en la fase final de diagnóstico con su psiquiatra, preparándose para iniciar un tratamiento que, afortunadamente, ha mostrado resultados positivos.

El joven actor comentó que ha tenido que adoptar un estilo de vida diferente, alejándose de ciertas personas, circunstancias y medios. “Me ha sorprendido la empatía de una gran mayoría de personas, aunque también ha habido quienes han sido apáticos y se han dedicado a hacer daño”, señaló.

Gutiérrez enfatizó el impacto negativo que las redes sociales han tenido en su vida. “Las redes hacen mucho daño y estoy buscando un punto medio bastante sano con ellas, ya que aún mantengo una relación bastante tóxica con estas plataformas”, expresó. Debido a recomendaciones médicas, ha tomado una distancia significativa de las redes sociales, aunque no ha podido alejarse del todo por la naturaleza de su trabajo.

“Por este lado claramente ha habido una distancia fuerte, fuerte de mi parte hacia las redes sociales por recomendación médica y también por la cantidad de daño que me hacen las redes sociales. He eliminado muchas, he tomado mucha distancia, que ha sido difícil porque igual no puedo alejarme del todo evidentemente por mi trabajo y las cosas que quiero hacer donde esta catapulta mediática para fines positivos”, explicó el artista.

El actor detalló que el proceso ha sido complicado y más difícil de lo que había anticipado. Actualmente, maneja sus redes sociales con mucha cautela y las utiliza únicamente con fines positivos debido a su proceso de recuperación mental.

A pesar de los desafíos, compartió que la interacción con sus seguidores le brinda apoyo y agradeció la preocupación y los mensajes de ánimo que recibe. “De vez en cuando entro en estas plataformas digitales para leerlos, y compartir con ustedes me ayuda mucho”, concluyó el actor.