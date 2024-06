Dan palo Natalia del ‘Desafío XX’ por su reacción al conocer a la novia de Kevyn

Durante el capítulo 43 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues mientras las estrategias siguen buscando un norte en la casa Omega y las discrepancias continúan haciendo de las suyas en Beta, en la casa Alpha se vive un panorama de incomodidad.

Para la prueba de sentencia y bienestar había algo más por lo que luchar, y es que en el ‘Desafío XX’ activaron el premio de mensajería de los familiares, y Kevyn fue el escogido por su equipo.

Alpha hizo una pista como nunca antes tras varías derrotas consecutivas y el participante esperó con ansias su premio. Es así como uno de los patrocinantes del programa hizo entrega de los mensajes de sus familiares, junto a fotografías y con ello un video que fue proyectado en la pantalla.

En el clip habló la mamá de Kevyn, así como su hijo, mientras Natalia acariciaba la mano del participante, pero todo cambió cuando también intervino su pareja, quien con unas hermosas le deseó lo mejor.

El momento no pasó desapercibido por los televidentes del ‘Desafío XX’ quienes no dudaron en pronunciarse al respecto por medio de las redes sociales y criticaron nuevamente el romance que ambos sostienen.

Días atrás, en el capítulo 41, Santi le hizo un divertido regaño a Mapi por andar descalza, a lo que ella contestó que las tenía “su hermana” refiriéndose a una de sus compañeras, por lo que empezaron a definir quienes serían cada uno de ellos en caso de ser una familia. Ante ello Mapi dijo que Natalia no podría ser hermana de Kevyn, ya que eso sería “incesto”, pero la mecha se encendió con un comentario de Karen.

Los participantes siguieron bromeando al respecto, por lo que dijeron que era mejor calificarlos como primos, y Karen tuvo que ir a disculpase ante la evidente molestia de Natalia. Sin embargo, el tema no se quedó allí, pues Natalia se desplomó momentos después al caer en la realidad, pues es de recordar que en reiteradas oportunidades Kevyn precisó que tiene pareja, pero tal parece que se le olvidó. Karen se le acercó para volver a ofrecer disculpas, y Natalia ya estaba en su mayor punto de quiebre.

“No me gusta que me digan eso. Ya lo dijiste, o sea es imprudente, que te sirva para la vida. Tú no sabes con tus palabras cómo puedes herir a las personas. Estoy luchando contra algo que yo siempre dije que nunca lo iba a hacer. Me recordó que la estoy cagand@”

— Natalia