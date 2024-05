James Rodríguez y Daniela Ospina celebraron orgullosos nuevo logro de su hija en EE.UU

El 29 de mayo de 2013, el futbolista James Rodríguez y la empresaria y creadora de contenido Daniela Ospina, le dieron la bienvenida al mundo a su hija Salomé, menor que recientemente los llenó de orgullo tras culminar un logro académico en los Estados Unidos. Ospina aprovechó este momento para dar a conocer uno de los talentos que tiene su pequeña.

A pesar de la distancia, el ‘10′ de la Selección Colombia no se olvida de su niña, quien recientemente c umplió sus once primaveras, suceso que el mediocampista del São Paulo festejó con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la cual superó los 516.000 ‘Me gusta’, y en la que mostró un carrete de fotografías acompañado de una emotiva frase: “Hija, hoy cumples 11 años, el tiempo vuela. Te deseo un feliz cumpleaños, que seas muy feliz. Te amo”.

Tan solo días después ‘Salo’ le retribuyó el esfuerzo a sus papás, quienes le han dado las mejores condiciones de vida para que triunfe en todo lo que se proponga, con una noticia bastante satisfactoria. La menor se graduó con excelentes notas de la básica primaria en una institución del país del norte, culminación de este ciclo estudiantil que la pequeña consolidó bajo la frase, “Sigue adelante y nunca te rindas”, como lo dio a conocer Ospina mediante su cuenta de Instagram donde la siguen 7,4 millones de seguidores.

Adicionalmente, en una de las historias de la actual pareja del actor venezolano Gabriel Coronel, -padre de su hijo Lorenzo-, dio a conocer otro de los talentos de Salomé, que se suma a u destreza para el baile y el carisma que tiene para realizar videos en las redes sociales. En las imágenes, Ospina reveló que su ‘hijita’ toma clases de violín y tuvo un reciente recital en su último día de clases.