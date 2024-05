Andrea Guerrero sufrió complejo accidente y teme por su participación en la Copa América, “el dolor es terrorífico”

Andrea Guerrero es una periodista y presentadora deportiva, quien es una de las caras más reconocidas en Noticias RCN debido a su amplia trayectoria en el medio de comunicación, específicamente en la sección deportiva, convirtiéndose en la Gerente de Deportes de RCN Televisión. Además, el talento y la experiencia de la cucuteña le permitió llegar a otras esferas, pues también hace parte de Win Sports. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida la periodista, ya que recientemente sufrió complejo accidente y teme por su participación en la Copa América.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Andrea Guerrero?

Guerrero preocupó a sus seguidores con una imagen en el hospital, sin embargo, en principio optó por no dar mayores detalles al respecto. Un día después volvió a aparecer para contar que se encuentra mucho mejor y que sufrió una caída mientras que salía del edificio de una de sus amigas junto a su hija Luna.

“No vi una escalera y al piso. A mí me daban muchos nervios pensar que iba a caer sobre mi operación, que todavía no les he contado, ni tampoco lo vamos a hablar en este momento porque estamos hablando sobre la caída. Entonces apoyé todo sobre el tobillo y sentí como traqueó e inmediatamente pensé en los gritos o en las lesiones de los futbolistas, de hecho, pensaba en el Courtois, yo decía, no quiero moverme”, fueron las declaraciones que agregó Andrea Guerrero.

Seguidamente, Guerrero indicó que el miedo estaba en pensar en el talón de Aquiles: “me revolcaba cuál Neymar, pero revolcada en el tapete de la entrada del edificio, pero yo no les puedo explicar el drama. El dolor, no quería mover el pie de la angustia que tenía”. Por supuesto, la periodista tuvo que irse al hospital debido a la complejidad del tema, donde luego de algunos estudios le confirmaron que tiene un esguince grado 2, teniendo una rotura parcial, según ella, del ligamento.

La preocupación para la periodista de Noticias RCN está en que debe estar recuperada, dado que en el mes de junio se viene la Copa América, también el Mundial Femenino: “El dolor es terrorífico. Futbolistas no les vuelvo a criticar por nada. De esos dolores no vuelvo a decir nada, porque uno cree que es una bobada y eso duele mucho”.

Andrea Guerrero reiteró que aunque no tiene morada su pie sí se encuentra bastante inflamado, pero luego de salir del hospital activo todos sus mecanismos para poder recuperarse en el menor tiempo posible, ya que en este momento se encuentra en muletas. Algunas de las terapias que mostró es con láser de alta potencia a partir de dos máquinas, las cuales ya tendría disponibles en su casa.

Por lo pronto, la cucuteña confía en poder recuperarse de la mejor manera posible, pues además de la serie de compromisos con los que cuenta, desea volver a jugar tenis, una de sus actividades favoritas.