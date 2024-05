¿Se volvió actor? Así es el comercial donde actuó Messi con Will Smith y Martin Lawrence

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que actualmente juega como delantero o centrocampista en el Inter Miami de la Major League Soccer. Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, Messi es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos.

Su historia es una de superación y éxito. Desde pequeño, Messi mostró un talento excepcional para el fútbol, pero a los 10 años se le diagnosticó una deficiencia de la hormona del crecimiento. El tratamiento era costoso y ningún club en Argentina podía cubrirlo. Sin embargo, su potencial llamó la atención del FC Barcelona, que accedió a pagar su tratamiento médico. A los 13 años, Messi se trasladó a España para unirse a la academia juvenil del Barcelona.

Messi hizo su debut oficial con el primer equipo del Barcelona en octubre de 2004, a los 17 años. Con el club catalán, ganó numerosos títulos, incluyendo diez de La Liga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Además, ha sido galardonado con el Balón de Oro en múltiples ocasiones, reconocimiento que se otorga al mejor jugador del mundo.

Después de más de dos décadas en el Barcelona, Messi se unió al Paris Saint-Germain F.C. en 2021 y, más recientemente, en 2023, se trasladó al Inter Miami. Su impacto en el fútbol es indiscutible, y su legado continúa inspirando a futuras generaciones de futbolistas.

Pero no solo se ha destacado en el fútbol, también ha logrado posicionarse en la industria del entretenimiento y ha logrado ser la marca de diferentes marcas internacionales. De hecho, su presencia es tan importante que en esta ocasión se unió con Will Smith y Martin Lawrence para grabar un video promocional en Miami para la nueva película “Bad Boys: Ride or Die”, que se estrenará el 7 de junio. En el comercial, Messi sorprende a Smith y al coprotagonista Martin Lawrence al tocar el timbre de su casa, lo que genera una reacción encantada de las estrellas de Hollywood.

Además, Messi causó sensación en las redes sociales al hablar en inglés por primera vez en un video promocional con Will Smith. El video ha generado muchas especulaciones y comentarios positivos, con los fans emocionados por ver a Messi interactuando con las estrellas de Hollywood y preguntándose si podría aparecer en la película.