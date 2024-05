Galón en el Team Papillente, Pantera llamó hipócrita y falso a Melfi en una intensa discusión

La convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia empieza a quebrarse en el área del Team Papillente, pues mientras el Team Galáctico resuelve sus conflictos de manera discreta y por medio del dialogo, a Pantera y el panameño Miguel Melfi se le salieron las cosas de control.

Tal y como lo intentó el actor Julián Trujillo semanas atrás, ahora el panameño quiso simpatizar en lo que pudiera ser una tregua, ya que en la actualidad solo hay siete participantes en pie tras la eliminación de Ornella Sierra, pues hay solo tres galácticos y cuatro papillentes.

Pero las palabras del panameño fueron del total desagrado de Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien tildó de hipócrita a Melfi, y terminaron metidos en el beauty de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, para aclarar la situación, pero todo empeoró.

“En los momentos que podamos hacer actividades, las hacemos, sin ninguna especie de que yo voy a mamar gallo y divertirme con los galácticos, donde en tres meses y medio nunca lo hicimos, me parece a mí muy falso. Tú lo puedes hacer de una u otra manera porque puedes manejar la hipocresía mejor que yo”, le indicó Pantera a Melfi.

Por su parte el panameño que siempre ha sido así y que no ha requerido de ser mejor amigo de nadie para dar un buen trato. Y agregó que le da pereza estar enfocado y molesto en cada cosa que hagan los galácticos. Agregó que si puede hacer chistes con ellos los hace, ya que le parece normal, aun en medio de la rivalidad.

“Si por eso, a ustedes como amigos que hemos dicho que somos, te parezco falso, fingido o hipócrita, dímelo de una vez y paramos y cortamos esto”, le dijo Melfi a Pantera. Sin embargo, el argumento de Melfi no le fue suficiente a Pantera quien enervado reiteró sus palabras con un tono elevado que generó tensión delante de Alfredo y Karen Sevillano.

“No sé si tu personalidad ahora sea hipócrita, no sé si sea falsa o no sé si sea tu personalidad. Porque yo he vivido en estos tres meses y medio de que tú has tenido conflictos con ellos, que no te parecen”

— Pantera