Fonseca lanza ‘Tropicalia’, su nuevo trabajo musical lleno de experimentaciones

Fonseca ha sido uno de los cantantes colombianos que se ha catalogado como uno de los artistas más representativos del país a nivel mundial. Han sido varios años de carrera, donde la experimentación y mezcla de géneros. Pero en esta ocasión con Tropicalia, el capitalino no solo logra mostrar esa diversidad sonora que es capaz de crear, sino de la madurez vocal con la que se muestra en este nuevo trabajo musical, con la misma nostalgia y amor en sus canciones. Para adentrarse más en esta producción, Fonseca habló con Publimetro sobre detalles de esta nueva etapa en su carrera.

Tropicalia es quizá uno de los álbumes más diversos de su carrera porque hay de todos los ritmos, ¿Cómo fue la elección de todos estos géneros para este álbum?

Lo primero que hice fue el nombre, el concepto y de ahí empecé a componer las canciones. No tenía una hoja de ruta como para decir ‘voy a hacer un merengue, una salsa, un bolero, una ranchera y un vallenato’, no lo tenía tan claro, lo que sí tenía claro era que quería hacer un álbum tropical. Lo bonito de esto fue que en el proceso de composición me fui yendo por los géneros que me han influenciado, pero me fui más allá de lo musical, fue como más hacia lo personal en los géneros que me han acompañado y que me han gustado en la vida.

Así que un día dije ‘bueno vamos a hacer merengue, entonces hicimos Pedacito de Playa. Colección de recuerdos era una canción que yo ya había escrito antes sobre el concepto y el nombre. También había hecho un bolero y dije ‘bueno, lo voy a guardar para algín momento especial’ y cuando llegó Tropicalia tenía que haber un bolero porque es perfecto para todo este mundo tropical. Y así mismo ocurrió con el merengue y la ranchera. Este álbum es tropical ya que es mi propuesta y todo se vale, así que incluí una ranchera por pura terquedad.Realmente fue un álbum que hice con mucha intuición y corazón sin estar poniéndole una cosa o la otra a los otros géneros.

Y la portada también es un reflejo de eso…

Por supuesto, eso también lo tenía claro desde el principio que yo quería que algún artista interviniera en la portada. Había conocido a Ana González con su proyecto con Rubén Afanador de Hijas del Agua y llamé a Ana y le dije ‘oye, tengo esta idea no sé si es muy demente, tú dime con tranquilidad si te suena’ y me dijo que sí. Terminó toda la foto y la pintó. Fue muy bonito porque fue jugar con un concepto que fue como lo principal y construirlo.

Una de las cosas que más llama la atención es esa colaboración con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés, ¿Cómo fue reunir tres mentes y construir esa canción?

Eso fue alucinante porque yo escribí la canción y la tenía guardada. Comienzo con Tropicalia y me planteo la idea de tener ese bolero. Le hice un primer demo al bolero, y me encantó, y ahí me metí a producirla y dije ‘quiero invitar a alguien’. Conozco a Gilberto

desde hace ya unos años y siempre ha habido muy buena onda y se la voy a mandar a Gilberto. Se la mandé y le encantó. Íbamos a vernos en 10 días para grabar el productor con el que grabamos la canción me dice, ¿y qué tal si invitamos a Chucho Valdés? Chucho la escuchó y dijo que sí . Todo salió de la mejor manera para que se diera, porque entonces ambos estábamos en Miami y necesitábamos conseguir un estudio que tuviera un tremendo piano para grabar. Ese día Gilberto y Chucho llegaron con la gran coincidencia que ellos dos por su lado habían grabado muchas veces en ese estudio, entonces ya se sentían como en su casa, y fue alucinante, fue como un masterclass de música. En la parte final de la canción yo le dije a Chucho que le dejábamos un espacio para que hiciera el solo del piano y se hizo tres solos distinto y nos dijo, ‘ahí les dejo estos tres solos, ustedes escojan’ y yo, ¡no! ¿Cómo escojo uno? (risas). A Gilberto también le dije, ‘mira, voy a dejar al final esta parte como de pregones’, porque Gilberto es conocido también por su manera de improvisar, y verlo hacer esos pregones al final de la manera impecable que lo hizo fue alucinante. Fue de verdad una clase magistral de música.

¿Qué hay detrás de Colección de Recuerdos?

No es una vivencia personal mía, afortunadamente, porque es una letra muy dura. A mí lo que más me gusta del bolero es cómo se va hasta esa profundidad de la melancolía, es lo que siempre me ha llamado la atención del bolero. Entonces cuando me senté a escribir esta canción me metí como en esa película de esos amores que llegan a una calle ya sin salida en donde ya no hay nada que hacer, y te das cuenta que como ninguno de los dos levantó la mano en el camino y dijo ‘aquí hay algo mal’, revisemos, y llegas a un punto en donde está la vida que tenía contigo. Dejamos que esto se acabara y se pasara. De ahí fue que de ahí nace la colección de recuerdos.

¿Cómo siente que ha sido ese crecimiento personal y musical para que todos estos años de carrera hayan sido bien logrados?

Desde mi opinión personal siento que mi evolución musical ha estado basada en experimentar y en no tenerle miedo a experimentar, porque siento que eso ha enriquecido mi carrera y mi camino el hecho de desde el primer punto de decidir en mi segundo álbum meterle acordeón a mi música. Para mí eso fue como mi primer paso exacto, literal mi primer paso de experimentación. Corazón es un álbum que tiene muchas experimentaciones si es que eso está bien dicho, haber hecho un álbum sinfónico haber hecho un álbum en homenaje a la música de Inés Díaz, haberme metido con la ranchera y ahora con el merengue, y con la salsa, creo que sin duda que si miro hacia atrás creo que eso ha sido lo más importante a lo largo de mi carrera.