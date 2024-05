“Claramente lo es”: Natalia del ‘Desafío XX’ se ofendió al ser llamada “la moza” de Kevyn

Durante el capítulo 41 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues se llevaría a cabo la prueba en la que una mujer saldría de la competencia y las protagonistas serían Lina de la casa Omega, así como Karen, Dickson y Natalia de la casa Alpha.

Antes de despedir a la desafiante invitada que le dio el único logro a Alpha en el ciclo, Natalia y Kevyn hablaban cerca de área de duchas externas de la casa, y este le pidió seguirlo para besarla intensamente mientras hablaban de lo que pudiera ser la visita de ambos a ‘El Cubo’.

La prueba se llevó a cabo y Natalia finalmente se lució en la pista, pues se le vio una energía que nunca antes había mostrado en una prueba, pues se ha caracterizado por ser un poco lenta. Finalmente logró quedarse con el último cupo que derivó en la eliminación de Lina de la casa Omega.

Al regresar a la casa Alpha las mujeres bromearon con Kevyn y Santi quienes se duchaban y les pidieron hacerlo sin ropa interior, a lo que los participantes las complacieron en un momento picante y divertido, pero que después tendría un revés.

En la cocina estaban todos juntos, y Santi le hizo un divertido regaño a Mapi por andar descalza, a lo que ella contestó que las tenía “su hermana” refiriéndose a una de sus compañeras, por lo que empezaron a definir quienes serían cada uno de ellos en caso de ser una familia. Ante ello Mapi dijo que Natalia no podría ser hermana de Kevyn, ya que eso sería “incesto”, pero la mecha se encendió con un comentario de Karen.

Los participantes siguieron bromeando al respecto, por lo que dijeron que era mejor calificarlos como primos, y Karen tuvo que ir a disculpase ante la evidente molestia de Natalia.

Sin embargo, el tema no se quedó allí, pues Natalia se desplomó momentos después al caer en la realidad, pues es de recordar que en reiteradas oportunidades Kevyn precisó que tiene pareja, pero tal parece que se le olvidó. Karen se le acercó para volver a ofrecer disculpas, y Natalia ya estaba en su mayor punto de quiebre.

“No me gusta que me digan eso. Ya lo dijiste, o sea es imprudente, que te sirva para la vida. Tú no sabes con tus palabras cómo puedes herir a las personas. Estoy luchando contra algo que yo siempre dije que nunca lo iba a hacer. Me recordó que la estoy cagand@”

— Natalia