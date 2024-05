Campanita del ‘Desafío XX’ se derrumbó con la eliminación de Lina

Durante el capítulo 41 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues se llevaría a cabo la prueba en la que una mujer saldría de la competencia y las protagonistas serían Lina de la casa Omega, así como Karen, Dickson y Natalia de la casa Alpha.

Lina venía saliendo de un castigo impuesto por Alpha en el que a los miembros del equipo Omega les tocó que estar todo el día enyesados, y se fue con cierto temor a la prueba, pues es de recordar que ya ella había sido eliminada anteriormente y regresó de la muerte por la situación de salud de Gamboa.

La prueba inició en una plataforma en la que las cuatro participantes debían desamarrar una escalera de cuerdas y descender a través de ella para luego super un túnel sube y baja con dos tubos transversales que las llevaban a una malla que tenían que escalar para llegar a otra plataforma y liberar una vara con llave de tuerca en un extremo, bajar con ella para soltar cuatro discos con los que tenían que hacer el recorrido de regreso hasta el punto de definición.

Pese a que la prueba estuvo liderada por Natalia todo el tiempo, Karen fue la primera en salvarse, luego le siguió Dickson y mas tarde un cierre muy reñido entre Natalia y Lina, en el que los equipos manifestaban todo su apoyo, pero Campanita ya empezaba a derrumbarse al ver que su mejor amiga en competencia sería la eliminada.

Al finalizar la prueba Andrea Serna hizo la referencia a lo duro que es perder a un miembro de un equipo, y en especial cuando se ven como una familia, la presentadora le dirigió la pregunta a Campanita, quien en medio de lagrimas se inmutó hasta poder responder.

“Ella lo sabe, no le sentía, pero traté de pasar todo el día con ella”

En medio del sentido llanto de Campanita la presentadora le preguntó a Lina sobre cuál fue el punto en el que se encontraron para crear un vinculo tan poderoso como lo es la amistad que evidenciaron en competencia.

“Campanita es muy espontáneo, muy divertido, me siento muy identificada a con su personalidad, me recuerda a mi casa, ni hogar, pues es como mi hijo. Si tenía algo profundo que contar, se lo contaba a él y él a mí, era como un pilar. Eso fue instantáneo, apenas yo lo vi bailando en el primer reto yo dije yo quiero estar con él y así desde el primer día y no nos separamos siempre”

— Lina