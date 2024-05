“Toqué fondo”: Hija de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol reveló cómo su mejor amiga le salvó la vida

Dentro de los listados de periodistas destacados en Colombia resaltan los nombres de Jorge Alfredo Vargas (Caracol) e Inés María Zabaraín (RCN ), pareja cuyo vínculo amoroso dio como fruto el nacimiento de sus tres hijos, Felipe, Sofía y Laura, esta última quien es una destacada cantautora, misma que recientemente dio a conocer de dónde viene la inspiración de su nueva canción, en la cual hizo implícita una historia en la que narra la manera en la que su mejor amiga le salvó la vida.

PUBLICIDAD

Laura Maré, nombre artístico de esta joven de 24 años, se ha posicionado con fuerza en la industria musical capitalina, por la manera en la que expresa con sus letras algunas anécdotas de la vida sentimental de sus mejores amigas, mujeres que no solo la inspiran en esta faceta de su vida, también estuvieron presentes en los momentos más eufóricos de su vida como lo fue su graduación en la Universidad de los Andes, en la carrera de Ciencia Política.

Pero estás ‘parceras’ inseparables también han estado a su lado en los momentos en los que las adversidades y situaciones personales trataban de opacar su brillo, como lo hizo su amiga Laura Pérez, quien también es artista y la ayudó a salir de una situación bastante compleja, que la inspiró a consolidar su nuevo tema ‘Laura (Mi Suerte).

“Las amigas salvan la vida y hoy vengo con pruebas. Esto no es una discusión, es un hecho. (...) En un punto de mi vida, el año pasado, toqué fondo de lo perdida que estaba porque sentía que no merecía casi nada. Justo en ese momento me topé con los consejos de Laura, que no solo encontraba en sus canciones, sino que estaban a una llamada de distancia; también en su silencio cuando lo necesitaba o en un abrazo para recordarme lo mucho que yo valía”, expresó la hija del presentador de Noticias Caracol en su cuenta de Instagram donde acumula 100.000 seguidores.

“Con el tiempo me encontré con la situación de volverme a poner vulnerable con alguien, de abrirle mi corazón y contarle lo que me había pasado antes y exponerle todos mis miedos y ahí estaba mi amiga, mi salvavidas. (...) Sacó su guitarra y me ayudó a escribir una canción en la que sacaba una lista de lo que me daba miedo para que supiera cuidarme”, añadió.