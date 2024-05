Luis Alfonso contó el penoso momento que vivió por culpa de su ‘amiguito’ en un spa

El nombre de Luis Alfonso ha estado sonando bastante en el último año en la industria musical y dentro del género popular, ya que se está posicionando como una de las nuevas voces que representan al género en el país, heredando esos sonidos que han sido parte de muchos hogares en Colombia.

Pero más allá de la música, Luis Alfonso se ha destacado por su personalidad relajada y hasta con un toque de desparpajo, ya que en la mayoría de entrevistas y en el escenario se ha expresado de manera jocosa frente a lo que va sucediendo, siendo uno de sus sellos característicos.

¿Cómo fue que Luis Alfonso pasó pena con sus partes íntimas en un spa?

En medio de una entrevista con Juanpis González, el cantante sin ningún tipo de pena contó cómo en medio de una sesión de masajes en un hotel, pasó pena por culpa de su ‘amiguito’ “Estos días estábamos en un hotel con mi esposa. Estábamos en un hotel muy estresados por la canción con mi parcero Pipe Bueno que se llama Lo bueno nunca dura y ella me ‘en el hote hay spa’ y yo no sabía qué era eso y nos fuimos para allá. A mi me pusieron con una señora como de 60 años y me comenzo a masajear toda la espalda cuando ‘volteese’ y yo en calzoncillos con un pena ni la hijueputa y cojí la pantalonetica como de plástico, y esa señora me pasa las uñas y se me para el pipí guevón. Yo decía como ‘que se me venga a la cabeza una fea, que seme veng a ala cabeza una fea’ y no se me bajaba. Gracias a Dios tenía una toalla en la cara para que no supieran que era yo”.

Lo sucedido no pasó desapercibido en la sección de comentarios, ya que los itnernautas no pudieron ocultar su risa con los comentarios del cantante.