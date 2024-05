Las críticas a Margarita Rosa de Francisco por presumir cómo va en su carrera universitaria

La actriz y ex presentadora Margarita Rosa de Francisco se ha visto envuelta en una nueva controversia en redes sociales tras compartir sus avances en los estudios universitarios. La protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ publicó en la plataforma X una actualización sobre su progreso en la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), lo que generó una serie de comentarios críticos y defensivos.

“Terminando noveno semestre de Filosofía en la @UniversidadUNAD. Miren ese programa tan hermoso. Solo me faltan las materias que no tienen cruz. Ahora, a preparar la tesis. Gracias, profesores y compañeros”, escribió Margarita Rosa, acompañando el mensaje con una imagen de su cronograma de materias aprobadas. Aunque muchos seguidores la felicitaron por su dedicación y logros, otros no tardaron en cuestionar su elección de estudiar en Colombia en lugar de una universidad en el extranjero.

Un usuario le preguntó: “¿No es capaz de pagarse una universidad en USA? Ah no. Ella estudia en la UNAD donde nosotros pagamos con nuestros impuestos”, a lo que la actriz respondió tajantemente: “Yo pago impuestos en Colombia porque mi casa la tengo allá y pago sueldos allá”. Esta respuesta generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. “Bravísimo, Margarita Rosa de Francisco, así se les habla a los tapados”; “Por su culpa estamos como estamos”, fueron parte de las opiniones de los internautas.

Algunos usuarios llevaron sus críticas más allá, sugiriendo que su lugar en la universidad debería ser ocupado por jóvenes de escasos recursos. “Pagarle al jíbaro no creo que se considere ‘sueldos’”, comentó un crítico, mientras que otro añadió: “Ese cupo lo debería ocupar un joven de escasos recursos y no una señora de la tercera edad que no sabe ni dónde está parada”.

Pese a la diversidad de críticas, Margarita Rosa de Francisco sigue dando de qué hablar por sus opiniones contundentes sobre la política nacional y otros temas de actualidad, y esta vez no fue la excepción.