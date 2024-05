Call THE POLICE, la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers

Andy Summers es músico, compositor y multi-instrumentista británico, integrante de una de las bandas más míticas del planeta: THE POLICE. Ha editado 17 discos en solitario y ha creado riffs y solos de guitarra icónicos. Junto a THE POLICE vendió más de 60 millones de copias y fue ganador de múltiples premios Grammy. Es un fan incondicional de la música de Brasil y por eso ha grabado y compartido escenario con artistas como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione. También colaboró con Gustavo Cerati para reversionar la canción Bring on the Night y en 2016 estrenó el documental Can’t Stand Losing You, basado en sus memorias y en el que cuenta la historia de la famosa banda inglesa.

El concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de THE POLICE como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne o Walking On The Moon, con una banda de ensueño: el guitarrista y fundador de THE POLICE, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Barão Vermelho y João Barone de Paralamas do Sucesso.

El legendario guitarrista Andy Summer llega a Colombia con Call THE POLICE; el artista inglés se presentará en Bogotá el 10 de agosto en el Lourdes Music Hall, siendo la única fecha en Colombia, por primera vez y con aforo limitado. El que se atreva a llamar a la policía que lo vaya haciendo, porque será una noche para bailar y cantar como lo exige la ley que impone uno de los grandes clásicos de la música de todos los tiempos; una fiesta para sacarse por fin esta espinita y este pendiente que teníamos con una de las mejores bandas del planeta desde 1977.

THE POLICE, con Sting, Stewart Copeland y Andy Summers fue una de las bandas inglesas más populares de los años 80 en todo el mundo. Colombia no fue la excepción. Ahora, su guitarrista ha creado un proyecto llamado Call THE POLICE junto al bajista Rodrigo Santos (de Barão Vermelho) y João Barone (de Paralamas Do Sucesso) para brindar toda una experiencia sonora con el repertorio original que mantuvo a THE POLICE en la cima durante una década y más: éxitos como Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic, Message in a Bottle, So Lonely o Walking On The Moon. Los temas con los que la icónica banda inglesa demostró que un trío podía ser suficiente para componer las más memorables canciones, llenar estadios y marcar, sin quererlo, una guía sonora y estética de lo que fue el rock español en Latinoamérica en los ochentas y noventas.

Como si fuera poco, Andy Summers hace parte de la lista de los “100 guitarristas más grandes de todos los tiempos” según la revista Rolling Stone. Andy, Rodrigo Santos y João Barone se conocieron en Río de Janeiro en 2014 y desde ahí formaron una amistad musical que hoy los lleva a recorrer Latinoamérica con Call THE POLICE, incluyendo una única parada en Colombia. Una fiesta que promete ser memorable, el sábado 10 de agosto en el Lourdes Music Hall de Bogotá.

