¿Alerta de ‘cachos’? Kevyn y Natalia fueron vistos ‘muy junticos’ fuera del ‘Desafío XX’

Caracol Televisión tiene varios formatos de reality que varios televidentes siguen, uno de los más recordados es ‘El Desafío’ que desde hace varios años ha mostrado la faceta competitiva de varios deportistas colombianos o aficionados al deporte, un concurso que lleva 20 años al aire; este programa no solo reta físicamente, sino que la convivencia también deja mucho de lo que opinar; en el caso de algunos participantes son las peleas, pero para otros, es el amor que puede surgir.

Esto es lo que está pasando actualmente entre Kevyn y Natalia, participantes del equipo Alpha que han dado mucho de que hablar con sus acercamientos que para muchos se asemejan al inicio de una relación, aunque Kevyn ha declarado en diversas oportunidades que tiene pareja, Natalia sigue acercándose a él por lo que muchos televidentes han afirmado que puede existir cierta atracción.

Lo cierto es que ‘El Desafio XX’ tiene varios episodios adelantados y algunos de los televidentes ya se han encontrado en las calles a algunos de los participantes que han sido eliminados de la competencia, entre ellos, vieron a Kevyn y Natalia muy cerca en un restaurante, por lo que todo parece indicar que el amor entre ellos pareció surgir.

Las críticas han sido varias, pues muchos juzgan a Natalia por insistir con Kevyn y al participante de Alpha por no respetar la relación que lo estaba esperando fuera de la casa, aunque en varias oportunidades puso el límite para pedir respeto con lo que podría percibir su pareja en los capítulos emitidos; pese a estos límites Kevyn confirmó su atracción por Natalia y dijo: “Si digo que me gustas es porque le estoy dando entrada, y no creo que lleguemos hasta allá. Obviamente uno es ser humano, uno de pronto tierne tentaciones de sin querer queriendo se resbala, y cosas que uno no desea”.