Katy Perry “resurge” con una canción que está siendo la más viral ahora en TikTok, ¿qué significa y cuál es su origen?

TikTok se ha consolidado como la plataforma para la creatividad y el ingenio, transformando la manera en que las personas comparten y consumen contenido. Esta red social ha tenido un impacto notable en la música, reviviendo canciones de décadas pasadas y presentándolas a nuevas audiencias de forma llamativa.

Es así como muchos artistas han visto resurgir sus éxitos gracias a las tendencias virales y los desafíos musicales que capturan la imaginación de usuarios de todo el mundo, demostrando el poder de TikTok para conectar generaciones a través de la música y la creatividad.

A lo largo de los años hemos visto temas como “Put Your Head on My Shoulder” de Paul Anka (1959), “Dreams” de Fleetwood Mac (1977), “Rasputin” de Boney M. (1978) y hasta “Beggin’” de Måneskin (2017) y “Blinding Lights” de The Weeknd (2019) han resurgido con gran fuerza.

Ahora ha sido turno de uno de los éxitos más grandes de 2010 el que está acaparando la plataforma, empoderando mujeres. Se trata de “Teenage Dream” de Katy Perry y este es el origen del trend viral del momento.

¿Por qué “Teenage Dream ha resurgido en TikTok?

Las mujeres se han apoderado de TikTok a través de “Teenage Dream” de Katy Perry y todo comenzó gracias a un video que rompió récords de vistas en la platadforma. La responsable fue Anna Paul, la creadora de contenido australiana de 25 años que ha conquistado plataformas como Instagram y TikTok. Según se revela, llega a ganar más de 220.000 dólares al mes. Además de ser creadora de contenido, Anna es empresaria y tiene su propia marca de skin care llamada Paullie Skin.

Con 2,4 millones de seguidores en Instagram, 7,2 millones en TikTok y otros 2,5 millones en su cuenta secundaria de TikTok ‘More Anna Paul’, Anna ha logrado una impresionante presencia en línea. Nacida y criada en Australia, la influencer tiene raíces turcas y alemanas, lo que añade una rica diversidad cultural a su identidad, además de que despierta la curiosidad por su día a día.

En su nuevo video viral que ya se volvió tendencia, aparece sincronizando los labios con la canción “Teenage Dream” de Katy Perry. A través de su cuenta @more.annapaul, se puede leer “He tenido esta frase en mi cabeza durante AÑOS, es sólo un [bop] y eso nunca va a cambiar”. El video adquirió más de 12 millones de visitas en poco tiempo y ahora ha inspirado a usuarios de todo el mundo a recrear su interpretación.

El trend ha sido además la excusa perfecta para que internautas le pidan a Katy Perry “volver” a la música y hacer canciones como “Teenage Dream”, “I Kissed a Girl” y “California Girls”.

El origen de “Teenage Dream” de Katy Perry

Katy Perry, una de las artistas más icónicas del pop contemporáneo, ha dejado una marca indeleble en la industria musical con sus éxitos pegajosos y sus presentaciones deslumbrantes. Entre sus muchas canciones, “Teenage Dream” se destaca no solo por su éxito comercial, sino también por su profundo impacto cultural y emocional.

La canción forma parte de su tercer album de estudio el cual la consolidó como una superestrella global, empatando el récord de Michael Jackson con cinco sencillos número uno en un solo álbum en el Billboard Hot 100.

La canción fue escrita por Katy Perry junto a una colaboración de destacados compositores y productores, incluidos Bonnie McKee, Dr. Luke, Max Martin y Benny Blanco. Inspirada por el amor juvenil y la nostalgia de la adolescencia, “Teenage Dream” captura la euforia y la inocencia de los primeros amores.

En varias entrevistas, Perry ha explicado que la canción refleja un estado de felicidad pura y despreocupada que muchas personas asocian con sus años de adolescencia. “Quería capturar ese sentimiento de ser joven y enamorado,” dijo Perry. La melodía vibrante y las letras sinceras y emotivas han resonado con audiencias de todas las edades, haciendo que la canción sea un himno perdurable del pop