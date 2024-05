Gema, exparticipante del ‘Desafío’, confesó cuál competidor no tolera en el reality

Gema es una participante destacada del ‘Desafío The Box’ 2023 en Colombia. Su nombre completo es Yanci Alejandra Ulloa Agudelo, y se ha hecho conocida por su espiritualidad, amor por la naturaleza, y pasión por el deporte, especialmente el ciclomontañismo y el CrossFit. Además de su trayectoria deportiva, Gema ha llamado la atención por su emprendimiento de velas aromáticas y su presencia activa en redes sociales, donde comparte su estilo de vida y entrenamientos.

En una entrevista con el programa ‘Día a día’, Gema reveló que no soporta a una de las participantes de este año, conocida como ‘Glock’. Gema criticó la actitud de ‘Glock’, describiéndola como conflictiva y diciendo que no le gusta su tono, miradas y palabras.

“No me gusta ‘Glock’, es una participante que no soporto por su forma de ser, el tono, las miradas, las palabras, es conflictiva”.

Por otro lado, ‘Glock’, la participante del ‘Desafío’ 2024, ha sido una figura divisiva, conocida por su atractivo físico y su personalidad extrovertida. Ella ha tenido varios desacuerdos con otro participante llamado Alexander, lo que ha generado discusiones dentro del equipo Gamma. Glock es una estudiante de Ingeniería Ambiental y streamer, y ha sido descrita como independiente y con un fuerte sentido de justicia.

De hecho, en la misma entrevista que tenían con Gema, Iván Lalinde comentó: “Ella se va a caer solita, todo se cae por su propio peso y en ‘reality’ lo vamos a ver”.

“Ella está haciendo la piedrita en el equipo sin darse cuenta”, comentó Catalina Gómez sobre la actitud de la participante barranquillera que pertenece al equipo Beta.

“‘Glock’ no soporta el tono de Caroline porque no entiende las palabras, el tonito, el léxico es muy diferente, pero es responsable con lo que dice, es políticamente correcta”, finalizó en la entrevista realizada por Caracol.