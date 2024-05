Conozca la canción que le compuso Omar Geles a Diomedes Díaz y el ‘Cacique de La Junta’ no quería grabar

La rivalidad entre Omar Geles y Diomedes Díaz, dos grandes del vallenato, parece haber sido más una serie de desencuentros esporádicos que una verdadera enemistad. Uno de los incidentes más notables ocurrió en 2005 durante un evento en la plaza Alfonso López de Valledupar. En esa ocasión, Diomedes invitó a Omar a cantar en el escenario, pero luego le pidió que tocara el acordeón, lo que causó una disputa entre ellos.

Diomedes le insistió a Omar que tocara el acordeón con la frase “toque el acordeón, toque el acordeón”, a lo que Omar respondió: “Usted me mandó a cantar y no me calla”. Este intercambio llevó a Omar a bajarse del escenario, y Diomedes continuó diciendo: “Aquí el que tiene que hablar, figurar y todo soy yo. Que le dé rabia al que sea”.

Sin embargo, este conflicto no duró para siempre. Se reconciliaron después de encontrarse por casualidad en el aeropuerto de Barranquilla, donde Diomedes abrazó a Omar y le dijo: “No se preocupe que eso son cosas del folclor, ni usted hizo mal, ni yo hice mal, yo lo quiero”. Desde ese día, la relación entre ambos se fortaleció, y Omar continuó recordando a Diomedes con respeto y admiración, refiriéndose a él como “El papá de los pollitos”.

Lamentablemente, Ómar Geles falleció recientemente, el 21 de mayo de 2024, debido a un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis. Su muerte fue un duro golpe para el mundo del vallenato, y su tumba quedó ubicada al lado de los padres de Diomedes Díaz, lo que simboliza la cercanía entre las familias y su legado en la música colombiana.

Ahora bien, el manager del cacique Joaquín ‘Joaco’ Guillén contó en una entrevista que concedió al medio de comunicación Tropicana la relación que tenían los dos artistas. En su charla, ‘Joaco’ explicó que conoció a Geles desde que era muy pequeño, pues hubo una estrecha relación entre la madre del compositor y el grupo de Diomedes.

Según el mánager pensó en ayudarle a Ómar Geles por sus positivas cualidades y le pidió una canción a este para que Diomedes la grabara, siendo la primera que iba a interpretar.

“Yo le dije a Ómar para ayudarlo, porque es un muchacho trabajador, luchador y humilde. Le pedí una canción […] la primera canción que le grabó Diomedes a Ómar Geles y se llama ‘No Intentes’”, añadió.

Y aunque esta no fue del gusto de Diomedes Díaz, fue un éxito en el país. Incluso, le advirtió a ‘Joaco’ que, si la canción no pegaba en la radio, expondría que fue él, quien lo “obligó” a grabarla.

Esta es la canción que le escribió Omar Geles a Diomedes Díaz