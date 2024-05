Alejandra Azcárate está más orgullosa de lucir una mochila guajira que un bolso Louis Vuitton

BLIND ha sido una de las tiendas de belleza que ha traído a Colombia marcas de lujo que hace años habría tocado conseguirlas por medio de casillero en tiendas de afuera. Pero a través de su exquisito pool de skincare, maquillaje y sobre todo, perfumes, ha dado experiencias únicas a los consumidores que han visto en la marca un lugar en donde pueden consentirse y adentrarse en los relatos de moda más exquisitos.

Pero, más allá de lo que esta palabra podría sugerir a simple vista, Alejandra Azcárate, su embajadora hace siete años, compartió con NUEVA MUJER, en un espacio llamado House of Blind en Bogotá Fashion Week, donde se crearon cócteles fuertes o dulces inspirados en sus perfumes, su visión de la moda y el estilo.

Así, los asistentes pudieron disfrutar de seis de las marcas más exclusivas de la compañía colombiana para lo cual, en colaboración con Ron La Hechicera, se crearon cócteles inspirados en sus perfumes insignia dentro de los que se encontraron Devotion de Dolce & Gabbana; Aqua Allegoria Florabloom de Guerlain; Signorina Unica de Ferragamo; Bella Tropicale de Oscar de la Renta; Goddess de Burberry y Dylan Purple de Versace.

En medio de este espacio, Azcárate habló de cómo se ha convertido en ícono de la moda en Colombia.

¿Qué consideras que es la moda, basada en tu experiencia?

Para mí, la moda es una vía de expresión silenciosa que pone de forma externa el estado de ánimo, el estilo de vida, el índice de creatividad y de sensibilidad. Me encanta, porque es un potentísimo lenguaje.

¿Por qué crees que eres considerada un ícono de moda en Colombia?

Me parece que es muy amplio el término y lo recibo con mucha honra, pero la verdad creo que está muy asociado a la autenticidad. Tengo un estilo muy propio y nunca lo he basado en la aprobación de los demás, ni en la ropa, ni en el look, ni en nada.

En ese sentido, ¿qué consejo de moda le darías a la mujer colombiana, en tu experiencia?

En mi experiencia podría decirle a la mujer colombiana o a las mujeres colombianas que se miren en el espejo siempre con los ojos de la realidad y no de la ilusión. Porque cuando uno se ve con un principio de realidad, todas tenemos cosas del cuerpo que no nos gustan, que de pronto preferiríamos disimular un poco y otros puntos que tenemos más a favor que vale la pena explotar.

Entonces, si empezamos a imitar a las demás con ese ojo de ilusión, podemos tener desaciertos, pero si conocemos nuestro cuerpo somos más asertivas.

¿Cómo ha sido tu experiencia siendo embajadora de una marca de belleza y lujo en Colombia y qué perfumes te caracterizan?

He sido imagen de Blind hace ya 7 años y en esta experiencia de perfumería y hoy por hoy, mi perfume Hoy por hoy mi perfume favorito está siendo Goddess, de Burberry, me parece delicioso. Tiene mucha madera y tiene un toque como de vainilla, me dijeron de Madagascar, yo no sé si eso será verdad o de la alacena, pero huele rico.

Por otro lado, he ido rotando mucho también los perfumes, como todas las cosas de mi vida: es decir, tengo fragancias que me recuerdan al bachillerato, a la primaria, al primer novio, a la primera fiesta, a la primera tusa, etc. En Viña del Mar, por ejemplo, usé uno que se llama Ambra, de Acqua Di Parma. Nunca se me olvida, porque antes de subirme al escenario, siempre, siempre, sin falta, me pongo mi perfume.

Para mí es importantísimo.

¿Por qué apoyaste al Bogotá Fashion Week?

Encontré a muchos emprendedores, porque vengo apoyándolos de forma muy rigurosa desde la pandemia. A muchos diseñadores emergentes, creo que hay bastante creatividad. Que los que son de talla mayor, digamos en cuanto a su nivel de experiencia. Y lo que más me gustó de esta versión es la inclusión de San Victorino con su madrugón. Esto, porque creo que es una integración de la economía popular bellísima.

¿Cómo es que dejas de lado esos prejuicios y cómo es que te adentras y miras más allá de lo convencional en la moda ?

Yo lo he hecho toda mi vida. A mí no hay nada que me encante más que un toldo, un mercado, un agáchese y un rebuscadero Entonces, desde niña he tenido esa tendencia.

Tengo anillos que me los he encontrado incluso en tiendas súper bellas debajo de un tapete y me agacho y yo lo veo y me lo llevo. Me gustan cosas también más, no sé, excéntricas o más lujosas, en fin. Pero creo que es una cuestión de gusto y de conocerse. Esto, porque yo no pienso que todo lo de marcas sea lo ideal ni que todo lo barato sea feo.

Nada que ver. Eso es un prejuicio muy ignorante. Hay cosas de sentido popular que son bellísimas. Yo, por ejemplo, amo la artesanía y hay cosas carísimas de supermarcas que me parecen hediondas, lobísimas y que jamás las usaría.

¿Qué te parece ‘lobísimo’?

Por ejemplo, desde mi visión personal, estar exhibiendo demasiado las marcas de lujo, por ejemplo. Porque me parece que se vuelve un tema más aspiracional y no de exquisitez frente a la moda. Yo me siento más orgullosa usando una mochila wayúu que una cartera Louis Vuitton. Y tengo ambas, afortunadamente. Pero son gustos.

Por último, ¿se nace o se construye la autenticidad y la seguridad?

Esa es una muy buena pregunta porque si pienso en cómo era de chiquita, digo, pues sigo teniendo la misma esencia, así como demasiado transparente. Pero yo creo que por momentos la autenticidad también se resquebraja, ¿no? Porque uno tiene obstáculos en la vida, dificultades, todos sorteamos momentos muy difíciles. Entonces, la seguridad que es lo que acompaña la autenticidad, creo que se trabaja.