“Estoy en mi derecho”: Jhonny Riveras se rebeló contra quienes llaman a su novia “chicle”

A pesar de que Jhonny Rivera y Jenny López le contestaron con decencia a los detractores de su relación con su tema ‘Culpables’, las críticas a su idilio de amor no se detienen. En esta ocasión, el pereirano decidió contestarle de frente a quienes llaman a su amada “chicle”, por el hecho de que la caucana siempre está a su lado en la mayoría de sus presentaciones.

PUBLICIDAD

En la tarde noche de este domingo 26 de mayo, Rivera decidió compartir un momento cercano con sus fanáticos realizando una dinámica de preguntas y respuestas mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula 3,4 millones de seguidores, plataforma en la que no se guardó nada contra quienes hacen estas afirmaciones sobre la vida de la caucana y que le hicieron el siguiente interrogante: “¿No se aburre a toda hora de andar con el ‘chicle’?, a lo que él respondió:

“Si me aburriera, sencillamente no andaría con el chicle. Pero al contrario, me encanta, porque la amo y disfruto de su compañía. Estoy en todo mi derecho”, expresó el risaraldense que también aprovechó para dejar claro que es heterosexual, ya que en esta misma red social lo cuestionaron sobre sus experiencias sexuales.

Jhonny Rivera sufrió accidente con su joven novia

En la tarde del sábado 25 de mayo, Jhonny, Jenny y algunos de sus amigos decidieron tener un día de aventura y para ello salieron con sus cuatrimotos a recorrer una trocha cercana a la finca que tiene el reconocido cantante en Pereira, Precisamente en esta aventura el vehículo en el que iba la pareja se volcó luego de que Rivera no logrará sortear un obstáculo que le presento el camino. Afortunadamente, los dos salieron ilesos, y el cantante pudo sacar el automotor del lugar, eso sí, se pegaron tremendo susto, el cual dieron a conocer en internet.