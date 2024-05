Regresa a la capital ‘This is Real’ el festival de Hip Hop más importante

Prepárate para la máxima expresión de la cultura urbana mientras el Movistar Arena se transforma en la Casa del Hip Hop este 14 de junio con el esperado regreso de This Is Real en su tercera edición.

Este festival, que se ha consolidado como un referente indiscutible en el panorama del hip hop, promete una noche repleta de ritmo y lírica, fusionando lo mejor del reggae, rap y hip hop para llevar la esencia de la calle al escenario principal. Con un cartel de artistas de renombre local e internacional, el escenario de This Is Real lll será testigo de las actuaciones de auténticas leyendas del género, presentando a Mad Lion and Edley Shine (from Born Jamericans), Akapellah, Bubaseta, Alika, Lee Eye, Mad One, Askoman, Kazu y Arianna Puello.

Esta alineación excepcional promete ofrecer una experiencia única e inolvidable para todos los amantes del hip hop. Respaldado por una producción de primer nivel, This Is Real lll se posiciona como el evento de hip hop más destacado del año, brindando una plataforma para la expresión artística y la celebración de la cultura urbana en toda su diversidad y autenticidad.

Las entradas ya se encuentran a la venta en tuboleta.com, así que asegúrate de reservar tu lugar para esta increíble noche que promete ser un hito en la historia del hip hop en nuestro país.