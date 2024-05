“Voy con mi macho”: ‘La Segura’ contó cómo celebrará que ya no está en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ finalmente apareció en sus redes sociales luego de ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia el pasado domingo. Y después de varios días en el anonimato, la joven publicó varias historias en Instagram para hablar un poco sobre sus planes a futuro, entre ellos cómo celebrará que ahora tiene más libertad.

La creadora de contenido generó controversia en las redes sociales debido a que muchos usuarios aseguran que su salida es bastante sospechosa por la poca cantidad de votos que consiguió, comparado con el número de seguidores que tiene, poniendo en duda la transparencia del reality show.

Sin embargo, otro grupo de internautas aseguran que en efecto los números que consiguió son creíbles debido a que muchas personas habían manifestado que querían que abandonara la competencia debido a que su actitud era poco agradable para muchos televidentes, algo que manifestaban con frecuencia en las redes sociales.

Por su parte, La Segura dio a entender con algunas historias de Instagram que no estaba muy conforme con los resultados, pero decidió no hablar más de ese tema y prefirió regresar a su contenido habitual en las redes sociales.

En diversos clips, la joven saludó a sus seguidores y les contó que empezará a subir todo tipo de contenido como de costumbre, pero que antes celebrará que tiene algo más de libertad debido a que no está bajo las normas de confinamiento de La Casa de los Famosos, contando qué planea hacer en las próximas horas.

“Como yo ya cogí vicio de vagancia porque allá fueron tres meses rumbeando todos los viernes, me voy de rumba con mi macho, nos vamos de fiesta”, dijo la influencer en una historia, asegurando que planea “emborracharse”.

La Segura reconoció el amor de sus fanáticos durante el tiempo que estuvo en La Casa de los Famosos

En otro clip, la creadora de contenido aprovechó para dedicarle unas palabras a sus seguidores de Instagram en donde les agradecía por todo el apoyo que recibió, incluso durante esta última etapa, indicando que no ponía en duda que hicieron todo lo posible para mantenerla en la competencia.

“Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido tan impresionante, por las personas que me encuentro en la calle y me dicen cosas hermosas, gracias. Gracias por todo el tiempo que me apoyaron en el reality, por cada voto. Yo ya se los dije en un texto la vez pasada: jamás dudaría del apoyo que ustedes me han dado”, dijo La Segura en una historia.