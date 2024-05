ViX habría revelado quién es el próximo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Durante la emisión del programa de ‘La Previa’ por ‘ViX de la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia estuvo de invitado el comediante Camilo Pardo, más conocido como ‘El Mago’ de ‘Survivor La Isla de los Famosos’, quien acompañó durante ese programa y ‘El After Show’ al presentador Roberto Velásquez.

En el programa hicieron un recuento de las veces que los participantes que actualmente están nominados han llegado a la placa y se han salvado, así como las veces que han sido líderes, sus puntuaciones más altas y bajas.

Pero con ello apareció otra gráfica de lo que sería la conformación del top 7 ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en la que se revelaron los rostros de los ya confirmados como lo son la creadora de contenido Karen Sevillano y el modelo Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien goza de inmunidad al ser el líder de la semana.

Al lado de los participantes se ven las siluetas de Ornella Sierra, Sebastián González, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y el panameño Miguel Melfi, los cuales forman parte de la placa de nominados, pero omitieron al creador de contenido Alfredo. La ausencia de la silueta de Alfredo desató diversas reacciones en las redes sociales por parte de los seguidores del participante quienes no vieron con buenos ojos que haya sido omitido.

“Según las siluetas de La Previa, ya dan por eliminado a Alfredo 🥱 que no nos sorprenda, si él no gana la salvación y nos vuelven a hacer la gatada el domingo”, “¿Para que piden que votemos si ya hoy nos mostraron que el eliminado del domingo es Alfredo? Mal, pero mal semejante spoiler se mandaron desde ya #LacasadelosfamososCol”, “Después de ver esto puedo pensar por las siluetas que si Alfredo no se salva, será el eliminado. No me extrañaría nada de su parte” y “@_robertman como usted es el jefe así pretenda que sea un secreto a voces, nos puede explicar porque la silueta de Alfredo no sale en su gráfica bella del top 7 o sea ya dio por sentado que se va él? Definitivamente”, son algunas de las reacciones que destacan.