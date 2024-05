“Me tienen que operar”: Manuela Gómez contó la molestia que le surgió en su embarazo

La influencer Manuela Gómez compartió recientemente con sus seguidores una nueva molestia médica que la afecta, pero que no puede ser intervenida quirúrgicamente debido a su embarazo.

Hace algunos días, Manuela preocupó a sus seguidores al revelar complicaciones durante la gestación de su hija Samantha. Tras realizarse estudios médicos, se descubrió que la bebé presentaba bajo peso porque el conducto por el que recibe los nutrientes no es lo suficientemente ancho. Además, los resultados hematológicos de Manuela mostraron que tenía plaquetas bajas, una condición peligrosa durante el embarazo.

Ante esta situación, los médicos le aconsejaron realizarse ecografías cada 15 días para evaluar el desarrollo de su hija. En caso de que la niña continuara bajando de peso, sería necesario practicar una cesárea y brindarle cuidados especiales en una incubadora.

¿Cuál es la nueva molestia que aqueja a Manuela Gómez?

Después de estabilizarse, Manuela retomó sus actividades empresariales y tuvo que viajar. Durante su estancia en el aeropuerto, reveló una nueva condición médica que le ha causado molestias desde hace varios días: las hemorroides. La paisa mencionó que, a pesar de probar varios medicamentos y remedios, no ha encontrado alivio.

“Estos días he estado súper enferma de las hemorroides y pues me dijeron que me tenían que operar, pero obviamente no me pueden operar estando embarazada, entonces tengo que esperar a tener la bebé. He probado mil cosas para que no sea tan doloroso tenerlas inflamadas. Logré desinflamarlas un poco, pero anoche nuevamente se inflamaron justo antes de viajar”, comentó Manuela.

La influencer explicó que, aunque intentó desinflamar las hemorroides, la situación empeoró justo cuando debía viajar: “Anoche fue (...) tengo otra vez las hemorroides súper inflamadas justo para viajar. Recomiendan que uno no debe estar mucho tiempo sentada y aquí estoy, me toca estar sentada en el avión. Estoy súper enferma otra vez de las hemorroides”, añadió.

Manuela concluyó expresando su frustración y dolor: “Es insoportable, me duele tanto”. Los seguidores están pendientes de su evolución de salud y también cómo marcha su embarazo.