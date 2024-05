“Me arrastraron”: La polémica respuesta de ‘La Segura’ que hizo sonrojar a Ignacio Baladán

Tras su salida de la ‘La Casa de los Famosos’, la influencer caleña ‘La Segura’ ha estado más activa que nunca en sus redes sociales, respondiendo a las preguntas y comentarios de sus seguidores. La creadora de contenido no ha dejado pasar ninguna interrogante y ha compartido su vida post-reality, incluyendo momentos de felicidad, cuidados estéticos y reuniones con familiares y amigos.

En uno de sus recientes videos en Instagram, ‘La Segura’ mostró varios momentos alegres vividos después de su participación en el programa de RCN. En el video, la influencer se ve disfrutando de su tiempo libre, destacando los tratamientos estéticos a los que se ha sometido y los reencuentros con sus seres queridos.

Sin embargo, una pregunta en particular de los internautas llamó su atención y decidió compartirla con su novio, Ignacio Baladán, durante la grabación. La pregunta, formulada en tono bastante ‘picante’, era sobre si ya habían estado juntos después de su salida del reality. Ignacio, al escuchar la pregunta, sonríe y se niega a responder, lo que provoca la risa de ‘La Segura’.

Pero fiel a su estilo desenfadado y sincero, ‘La Segura’ no dejó a sus fanáticas sin respuesta y dijo: “Claro, mami, ya me dieron contra la pared, me subieron, me bajaron, ya me arrastraron, ya me dieron contra el piso. Ya llevamos quién sabe cuántos”, dijo entre risas, generando una mezcla de risas y polémica entre sus seguidores.

Ante la insistencia del público, Ignacio finalmente agregó: “Ya nos pusimos al día,” confirmando con humor que efectivamente habían retomado su vida íntima.

Este intercambio divertido y sin filtros generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, donde ‘La Segura’ sigue ganando popularidad por su autenticidad y capacidad para conectar con su audiencia. Aunque muchos también la cuestionaron por revelar detalles muy personales que vive con su prometido.