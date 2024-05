Ella es la hija de Omar Geles que se destacaría como modelo y llora la partida de su padre, “eres mi libro favorito”

Omar Geles uno de los compositores y cantantes más reconocidos en el industria cultural y de entretenimiento en Colombia, gracias a reconocidas piezas musicales como ‘Tarde lo conocí', ‘Una hoja en blanco’, ‘Los caminos de la vida’ y demás que fueron interpretadas por Silvestre Dangond, Patricia Teheran, Diomedes Díaz e incluso Ana del Castillo. Sin embargo, el pasado martes 21 de mayo, Omar falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y durante su sentida despedida se conoció que ella es la hija de Omar Geles que se destacaría como modelo y llora la partida de su padre.

PUBLICIDAD

La noticia de la muerte de Omar terminó dejando un sin sabor entre seguidores y quienes no eran fanáticos de su música debido a la huella que dejó en el género vallenato. Sin embargo, quienes más dolor sienten con su ausencia son sus familiares, especialmente su esposa, Maren García, con quien estuvo a lo largo de 10 años y tuvo tres hijos, los cuales actualmente no sobrepasan los 10 años edad. Pero, antes de conocer a quien consideró el amor que su vida tuvo una primera unión y fruto de esta llegaron al mundo sus cuatro hijos.

¿Quién es la hija de Omar Geles?

Una de ellas y quien sería una de las mayores de la familia, es Stefanie Geles, quien alcanza los más de 35 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, debido al repentino deceso de su padre habría decido archivar varias de sus publicaciones. Pero, eso sí, de acuerdo a diversos medios de comunicación la joven que estaría entre los 20 y 25 años habría sacado a flote su faceta no como cantante sino como modelo. Además de contar con un gran parecido a su padre, que según ella, siempre será su vida entera.

Stefanie se encargó de compartir un corto clip en el que mostró el amor que siente por su padre y recordando aquellos últimos mensajes y videos que intercambiaron a través de las redes sociales. Por supuesto, las declaraciones de la joven reiterándole su amor no faltaron: “Mi todo mi vida entera me dejaste sin palabras. Tú eres mi libro favorito mi capítulo mi inicio mi nudo mi desenlace mi fin. Eres mi todo por siempre y para siempre papito lindo de mi vida me duele mi vida me duele el alma me duele tanto todo que ni sé dónde es que me duele papito te extraño desde ya yo no sé cómo voy hacer no sé qué voy hacer sin ti”.

Asimismo, la hija de Omar Geles aseguró que se acabó su felicidad e incluso que nunca entendió el mensaje de su padre, pero reiteró que lo ama con toda su vida entera, pues seguirá escribiéndole por siempre aunque sabrá que no hay respuesta: “Mi amor lindo de mi vida mi chocolatín mi negrito hermoso de mi vida”.