Con esta emotiva celebración Yeison Jiménez reveló el sexo de su segundo bebé

Yeison Jiménez es un destacado cantautor y compositor colombiano, conocido por su contribución a la música popular y regional mexicana. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia. Desde muy joven, Yeison mostró una inclinación por la música, participando en festivales y concursos musicales desde los siete años, donde obtuvo reconocimientos significativos.

En su adolescencia, comenzó a trabajar para ayudar a su familia, pero nunca dejó de lado su pasión por la música. A los trece años, empezó a componer sus propias canciones y, con esfuerzo y dedicación, logró grabar sus primeros temas musicales. Su talento y constancia lo llevaron a ser parte del jurado en la octava temporada del programa musical “Yo me llamo” transmitido por Caracol Televisión en 2021.

Con más de una década de carrera musical, Yeison Jiménez se ha consolidado como uno de los exponentes más exitosos de su generación en Colombia, con un repertorio que incluye éxitos como “Vuelve y me pasa”, “Por qué la envidia”, “Ya no mi amor” y “Cómo duele”. Su música ha resonado no solo en Colombia sino también en escenarios internacionales, fortaleciendo su legado en la industria discográfica.

Ahora bien, en medio de sus redes sociales el artista compartió con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida, en la fotografía el cantante sostiene una botella de champaña frente a un fondo decorado con globos y un letrero que dice “Oh baby”. La dedicatoria del artista dice: “¡Se viene el amor de mi vida número 3!”, y también reveló el nombre del futuro miembro de la familia: “La gloria es de Dios, en tus manos pongo a mi príncipe Santiago Jiménez Restrepo”.

Jiménez ha enfatizado siempre la importancia de su familia, la cual ha construido junto a su esposa, Sonia Restrepo, con quien lleva más de diez años.