Con este emotivo fragmento de ‘Los Camino de la Vida’, la señora Hilda Suárez se despidió de Omar Geles

Omar Antonio Geles Suárez, más conocido como Omar Geles, fue un acordeonero y compositor colombiano de vallenato. Nació el 15 de febrero de 1967 en Mahates, Bolívar, Colombia, y desde joven se radicó en Valledupar. Su carrera musical estuvo llena de logros y contribuciones al género vallenato.

PUBLICIDAD

Lastimosamente, el 21 de mayo de 2024, Omar Geles, a los 57 años, sufrió un infarto mientras jugaba tenis en Valledupar, Colombia. Fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde lamentablemente falleció. Su partida dejó un vacío en el mundo de la música y conmovió a sus seguidores y colegas.

De hecho, durante el homenaje que se le rindió al reconocido cantante y compositor el pasado miércoles 22 de mayo, un momento específico ha llenado de emotividad a los internautas en redes sociales. Y es que la madre de Geles, la señora Hilda Suárez, entonó un verso de la famosa canción ‘Los Caminos de la Vida’, autoría de su hijo.

La madre de Omar Geles, doña Hilda Suárez, llegó al funeral de su hijo en Valledupar el 22 de mayo de 2024. La escena fue conmovedora, reflejando el profundo dolor de una madre al despedirse de su amado hijo. Hilda Suárez, visiblemente afectada, no pudo contener su dolor y tuvo que ser atendida por paramédicos debido a su reacción emocional. La pérdida de Omar Geles fue evidente en su rostro y gestos mientras se acercaba al ataúd de su hijo.

Este tema, compuesto por Omar Geles, se convirtió en un himno para muchos. La canción narra las vivencias y dificultades que Geles atravesó junto a su madre durante su niñez. Lejos de ser una simple composición ficticia, representa un homenaje profundo a Hilda Suárez. La letra plasma las carencias, el trabajo duro y la lucha constante que enfrentaron como familia para salir adelante.

Al final del homenaje, varios artistas alternaron e interpretaron la canción insignia de la carrera como compositor de Omar Geles, ‘Los caminos de la vida’. En ese momento, Hilda Suárez se puso de pie y Elder Dayan Díaz le puso el micrófono para que cantara un pedazo del tema que le compuso su hijo.

“Ustedes me van a perdonar porque Omar Geles no tiene muchos días desde que se murió. Él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo guardo. No puedo decir más nada. Que Dios los bendiga a todos los que están aquí, gracias por haber venido”, dijo la mujer.