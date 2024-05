Las redes sociales han sido el mejor amigo para aquellos temas que quieren dar a conocer masivamente un hehcho, historia, humor y hasta denuncias. Pero además ha servido para contar diferentes divertidas historias. Y es que los animañes, sobre todo los perros y los gatos se han convertido en las mascotas domésticas predilectas para tener en el hogar, y ser la compañía de grandes y pequeños en casa.

Por supuesto el querer protegerlos y cuidarlos lo mejor que se pueda cuando la familia no está, es lo más importante para su tranquilidad.

Niña dejó a su perrito en la guardería con instrucciones de cómo cuidarlo

El hecho sucedió el Argentina, y el mismo dueño de la guardería compartió la fotografía de las indicaciones por parte de la pequeña dueña. En la carta se ve las explícitas indicaciones como en qué parte del cuerpo darle ‘mimos’, la cara qie pone para saber en qué momento tiene ganas de ir al baño y la claridad de que no le gustan los perros grandes porque puden lastimar a su pequeña mascota, que es un poodle blanco.

Asimismo, el dueño de la guardería mencionó “Hoy una nena me trajo su perrito a la Guardería y me dejó una cartita con tips y dibujos para su cuidado que comenzaba Señor Sebastián (A la vuelta): Instrucciones (no porque no le tenga confianza). Estás cosas para mí valen más que cualquier título, riqueza que pueda tener”. El caso se viralizó tanto, que ya ha sido tendencia en diferentes paises de Latinoamérica.