Conozca a Piery Avendaño, la esposa de Silvestre Dangond con la que lleva más de 10 años

Silvestre Dangond, el reconocido cantante colombiano de música vallenata, tiene una historia de amor muy especial con su esposa y abogada Pieri Avendaño. Se conocieron cuando Silvestre era un joven humilde con grandes sueños de triunfar en los escenarios. A lo largo de los años, Pieri ha sido su mayor apoyo, incluso cuando la fama llegó y transformó su estilo de vida.

PUBLICIDAD

La relación ha tenido sus altibajos, incluyendo una separación debido a los excesos del cantante, pero el amor prevaleció. Silvestre valoró lo más importante en su vida, su familia, y se reconciliaron. Se casaron y tuvieron a su tercer hijo, consolidándose como una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Pieri prefiere mantenerse alejada de la luz pública y rara vez concede entrevistas, lo que contrasta con la vida de su esposo, llena de conciertos y seguidores.

“El papel que ella está cumpliendo lo está cumpliendo, no como yo quiero que lo cumpla, es como ella le nace cumplir. Si ella no lo desea y si ella no ha trabajado para hacerlo así, ¿por qué yo la voy a obligar a exponerla?”, aseveró Silvestre Dangond en una entrevista con Vicsari.

El intérprete de Niégame tres veces fue enfático en que la decisión era netamente de su esposa, Piery Avendaño, y que, si fuera al contrario y ella quisiera tener una vida más pública, no tendría problema con ello. “No le gusta la parte popular, no le gusta estar figurando, pero sí, a medida que han pasado los años me he refugiado mucho en ella”, especificó.

Pese a que llevan más de una década como esposos, la pareja ya había convivido varios años en unión libre. La familia Dangond Avendaño se complementa con sus tres hijos, llamados Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

Por su parte, Piery Avendaño ha destacado la admiración que tiene por su esposo y la trayectoria musical que con su apoyo ha construido. El año pasado, en medio de un homenaje que le realizaron a Silvestre Dangond, la madre de sus hijos resaltó que el amor es una decisión de todos los días y que juntos han decidido formar su maravillosa familia.

Su historia es un ejemplo de amor y compromiso, superando obstáculos y apoyándose mutuamente en cada paso del camino.