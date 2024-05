Manuela Gómez reveló algunas complicaciones en su embarazo tras hacerse nuevos estudios

Manuela Gómez volvió a preocupar a sus miles de seguidores al revelar detalles alarmantes sobre su embarazo. A través de sus redes sociales, Gómez compartió los resultados de su última ecografía, donde se evidenciaron complicaciones tanto para ella como para su hija Samantha. La influencer expresó su angustia y la necesidad de estar bajo constante vigilancia médica.

PUBLICIDAD

En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, Manuela explicó que el médico le informó que su hija está significativamente baja de peso. “Me dijeron que la bebé está baja de peso, y no es culpa mía. No tiene nada que ver con mi alimentación o con las vitaminas que he tomado. El problema es que el conducto por donde pasan los nutrientes no es lo suficientemente grueso, por lo que no le está llegando lo necesario,” explicó Gómez.

La preocupación aumenta debido a que en un rango de peso de 10 a 100, su hija se encuentra en un nivel 7. Si este peso continúa disminuyendo, será inevitable realizar una cesárea para asegurar que la bebé reciba los nutrientes necesarios.

Además de la preocupación por el peso de su hija, Manuela también reveló que sus propios análisis de sangre mostraron niveles peligrosamente bajos de plaquetas. Este hallazgo es especialmente preocupante durante el embarazo, ya que las plaquetas bajas pueden complicar tanto el parto como la recuperación postparto.

Otro aspecto que agrava la situación es la posición de la bebé. Manuela mencionó que su hija está ubicada encima de su vejiga, y es poco probable que se mueva a una posición más favorable para un parto natural. “Necesitamos que gire porque yo tenía planeado tenerla por parto natural, pero con tantas complicaciones, probablemente terminaré en una cesárea. Tengo hasta un mes para que se rote y quede de cabeza, de lo contrario, tocará cesárea,” detalló Gómez.

A pesar de las dificultades, Manuela intenta mantenerse positiva y confiada en que todo saldrá bien. “Son cosas que como mamá primeriza me asustan, pero trato de estar tranquila y tener fe en Dios de que todo se va a solucionar en las próximas semanas,” concluyó.