El poder del soul regresa a Bogotá con Black Pumas

Durante octubre de 2023 Eric Burton y Adrián Quesada sacaron a la luz su más reciente trabajo discográfico Chronicles of a Diamond. Un álbum de diez canciones donde el poder del Sol sigue más marcado qué nunca, pero con canciones como Angel le aportan ese sentido nostálgico a la mitad del álbum, creando todo un ambiente detrás del álbum. Por eso, con motivo de celebrar y mostrarle a público colombiano este nuevo trabajo musical este 20 de mayo, el dúo llegará a inundar a los capitalinos de los sonidos de las cuerdas de Adrián Quesada y la potente voz de Eric Burton.

PUBLICIDAD

PUBLIMETRO habló con con Adrián Quesada sobre este nuevo álbum y su segundo regreso a la capital después de la nostálgica primera presentación en el Estéreo Picnic de 2022, donde tuvieron que dar la triste noticia de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters.

Dentro de este álbum hay canciones muy distintas entre sí en muchos aspectos, llegando a ser polos opuestos ¿Cómo fue el proceso de composición de cada una de estas canciones?

La verdad es que cuando acabamos el primer álbum, ya estábamos grabando el segundo, o sea, con el segundo como que nunca paramos. Entregamos el primer álbum y ya teníamos las ideas de More Than a Love Song y de unas dos o tres ya grabadas hace años. Luego, lo que pasó es que empezamos a darle a la gira, y eso nunca paró y nunca tuvimos la oportunidad de acabar las canciones, empezábamos unas dos o tres aquí y luego cuando andamos de gira en un día libre que teníamos en San Francisco o en Amsterdam, entrábamos al estudio, pero siempre estábamos grabando ideas con el teléfono y Eric también, porque en su teléfono tiene como unas cincuenta o cien canciones que no hemos acabado. Así que teníamos dos o tres grabadas y de repente teníamos diez.

Pero no fue sino hasta el año pasado que empezamos a hablar por fin de meternos a acabar las canciones porque estaban como distintas pero no sonaban como un álbum completo desde el final de 2022 hasta más o menos mayo de 2023. Trabajamos bien duro y empezamos a agarrar todo lo que habíamos grabado y nos fijamos y ver qué sonaba como un álbum completo que cuente una historia. Casi todo lo que grabamos lo grabamos en vivo así como los loops y samples. Este es era un proceso diferente el primero, porque el primer álbum lo grabamos todo en vivo y así lo dejamos, pero en este le cambié muchos sonidos porque queríamos que sonara diferente.

En este álbum hay canciones como Angel que dan mucha curiosidad conocer su historia, porque prácticamente está en la mitad del álbum dandole un giro importante en la narrativa auditiva del disco, ¿qué historia hay detrás?

Esa es una canción que Eric había escrito solo, y recuerdo que me dijo que la escribió en el baño de su casa en Los Ángeles. Se metía al baño con la guitarra porque era la parte más calmada de la casa. Cuando empezamos a tocar esa canción era solamente Eric con la guitarra y luego uno por uno empezamos a tocar un poquito. Primero, las cantantes empezaron a cantar un poquito con él, luego el tecladista a tocar un poquito, luego el baterista. Cuando grabamos en el estudio la grabamos en vivo, pero a su vez también me encanta también como suena cuando nada más es Eric con la guitarra, así es que eso fue lo difícil con esa canción, grabarla con toda la banda pero que al hacerlo se sintiera así de íntimo como si estuvieras en el cuarto con él. Al final me encantó como quedó.

PUBLICIDAD

Estuvieron en el 2022 en el Estéreo Picnic por primera vez, pero fue una primera vez bastante nostálgica, ya que ustedes fueron quienes confirmaron la muerte de Taylor Hawkins, ¿Cómo recuerdan ese momento?

Fue super intenso porque fue la muerte de Taylor y la primera vez tocando en Colombia, y la verdad fue que cuando nos contaron no tuvimos mucho tiempo para reaccionar porque nos dijeron y en menos de dos minutos tuvimos que salir a decirle al público lo que estaba pasando porque nuestra presentación se retrasó, y eso te enseña el poder de la música porque la gente se quedó, algunos llorando, otros bailando y a su vez gente riéndose. Tocamos, y recuerdo que le hicieron un tributo en el escenario donde se iban a presentar. Fue tan intenso que no sé cómo explicarlo.

Nunca conocimos a Taylor, pero te sientes como si fuera familia. Cuando algo así te pasa a ti y que la gente se quedara ahí hasta hasta el final era surreal. Después del show todos estábamos llorando.

Ahora con esta segunda visita ya con este álbum, ¿Los colombianos qué podrán ver?

Tenemos un nuevo músico en la banda que está tocando un poco las guitarras de Eric y otros instrumentos, pero es la misma banda con la misma vibra y la misma energía en el escenario. Lo que sí es aún más notorio es que las canciones las estamos tocando diferente, porque estamos tocando el álbum completo y una que otra de ese primer disco.