Shakira reveló que una agrupación la rechazó para grabar uno de sus más grandes éxitos

La cantante Shakira sigue dando pasos agigantados en su carrera pues sigue consolidándose como una de las favoritas del público en todo el mundo y de eso habla la manera en que cada canción que saca se convierte en un éxito.

Sin embargo, el pasado 22 de marzo lanzó su más reciente producción discográfica ‘La Mujeres Ya No lloran’ conformada por 16 temas, ocho ya conocidos más los inéditos, y durante la promoción del disco concedió una entrevista a Gali de ‘La Música Podcast’ en la que trató diversos temas.

Y uno de ellos fue que es una de las pioneras en las colaboraciones, pues se atrevió en un momento en el que eran pocas, por lo que los artistas presentaban sus temas en solitario y reveló que la canción promocional de ‘Fijación Oral vol. 1′, lanzada en el año 2005, era con una agrupación y no precisamente con el cantante que la grabó.

“Me acuerdo que cuando invité a Alejandro Sanz a hacer ‘La Tortura’ había invitado a Maná y me dijeron que no, después ya me invitaron ellos a hacer ‘Mi Verdad’, pero en ese momento sí es verdad, cuando invito a Alejandro, que además fue un acierto no había colaboraciones y el reggaetón estaba empezando, era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico. Hicimos ‘La Tortura’ que recuerdo tuvo mucho éxito en España, pero en España todavía no sonaba el reggaetón había muchos prejuicios contra el reggaetón, y ‘La Tortura’ era un reggaetón, lo que pasa es que le metimos a Alejandro Sanz para disimular un poquito”

— Shakira