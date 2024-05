Luly Bossa mostró cómo está rehaciendo su vida “Ya tengo más fuerza”

Luly Bossa ha sido una actrices colombianas que ha hecho parte de producciones como ‘La Sombra del Deseo’, ‘Por amor a GLoria’, entre otras. Pero su retiro de la televisión se basó en la enfermedad de su hijo Angelo, ya que tenía distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que con el tiempo va debilitando los músculos. Los seguidores de la actriz estuvieron bastante cercanos a todo su proceso, ya que en rede sociales, Lully se encargaba de publicar todo el proceso, los momentos buenos y los malos.

Pero después de toda una vida de lucha contra dicha enfermedad, la actriz tuvo que despedir a su hijo el pasado 9 de marzo, tras fallecer un un centro de salud en Bogotá. En su momento, la actriz se mostro destrozada por dicha noticia, llegandose a tomar un tiempo fuera de las redes sociales mientras vivía su propio proceso de duelo. Pero luego de unos meses y de recuperar su vida poco a poco, Lully se ha mostrado bastante fuerte luego de dos meses de la partida terrenal de su hijo.

Luly Bossa mostró cómo está rehaciendo su vida

En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, Lully mostró sus avances deportivos con un video practicando deporte, y junto a el, la descrpción que menciona “Ahora sí, con musiquita y corazoncitos. Ya tengo más fuerza. Con Angelo se fueron muchas cosas, mi fuerza entre otras cosas pero ya llegué a 20 kilos en sentadilla. Esto me da bienestar, endorfinas. Si hay duelo les recomiendo que le den al ejercicio, es una maravillosa catarsis pero lo 1ro en mi rutina es la oración y la lista de agradecimiento así sea por el esfero y el cuaderno donde escribo. Aunque no entiendo muchas cosas necesito seguir confiando en Dios. Y algo más que les recomiendo, BAILEN, así mismo. En Mayúsculas. De esto hablamos en un live pronto. Les aviso. Yo sé que hace rato no paso por aquí.”

Por supuesto, los seguidores no pudieron evitar exaltar la labor que ha estado haciendo, el enforcarse en ella misma, y en seguir adelante.