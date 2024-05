Este programa desplazó a ‘Bebé reno’ del primer lugar en el top 10 de Netflix: ¿de qué trata?

La miniserie británica Bebé reno causó un absoluto furor cuando se estrenó en Netflix el pasado 11 de abril con una intensa historia inspirada en la vida real de su creador y protagonista, Richard Gadd.

PUBLICIDAD

En su semana debut, la serie ocupó el quinto puesto en el top 10 de programas televisivos de habla inglesa más vistos. Pero, en el segundo septenario, remontó hasta el primer lugar en el ranking.

A partir de entonces, la comedia dramática de siete episodios se mantuvo a la cabeza en la lista de series en inglés más reproducidas en la plataforma con millones de visualizaciones acumuladas.

Recomendados:

No obstante, luego de tres semanas consecutivas en la primera posición, un proyecto logró quitarle la corona y desplazarlo hacia el segundo lugar en el listado de producciones de TV más visualizadas.

¿Qué programa que le quitó el primer lugar a Bebé reno en el top 10 de Netflix?

Se trata de The Roast of Tom Brady , un especial de comedia parte de Netflix is a Joke Fest que se transmitió en vivo en el servicio desde el Kia Forum de Los Ángeles el pasado 5 de mayo de 2024.

Con 13.8 millones de visualizaciones y 42.200.000 horas vistas, la producción alcanzó el primer lugar en el ranking de programas de habla inglesa más reproducidos a nivel mundial del 6 al 12 de mayo.

Sin embargo, aunque recién se posicionó en la primera posición, el show de tres horas de duración lleva ya dos semanas consecutivas dentro del top 10 de TV en inglés más visto del gigante.

Tom Brady y Kevin Hart en 'The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady' | (Kevin Kwan/Netflix © 2024)

Las cifras obtenidas derrocaron a Bebé reno, una serie que bajó hasta el segundo puesto tras acumular solo 11.4 millones de views y unas 45.400.000 horas vistas durante la semana pasada.

Aunque no son malos resultados, dista mucho de los 18.6 millones que obtuvo en el periodo anterior. A pesar de eso, el proyecto sigue siendo de los más exitoso de Netflix en lo que va de 2024.

¿De qué trata The Roast of Tom Brady?

The Roast of Tom Brady es un programa de comedia en el que numerosas celebridades participaron para “rostizar” con chistes e insultos cómicos al exjugador de fútbol americano durante tres horas.

Conducido por Kevin Hart, el especial de stand up es la primera “rostizada” que se transmite en vivo y sin editar en Netflix. No obstante, ahora solo está disponible una versión editada de la misma.

Tom Brady en 'The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady' | (Adam Rose/Netflix © 2024)

El equipo de ataque contra Brady en el brindis burlesco estuvo compuesto por figuras provenientes del mundo de la comedia, los deportes y el entretenimiento, como Kim Kardashian y Ben Affleck.

“Líneas ofensivas. Comedia de contacto. Kevin Hart conduce este evento en el que Tom Brady, la leyenda de la NFL, ataja las críticas de un equipo estelar”, se lee en la sinopsis en la plataforma.

Tom Brady y Kim Kardashian en 'The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady' | (Kevin Kwan/Netflix © 2024)

Brady, Hart, Casey Patterson, Jeff Ross y Jeff Clanagan se desempeñaron como productores ejecutivos de este espectáculo de humor negro que ahora causa sensación en el servicio digital.