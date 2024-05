Claudia Bahamón volvió a preocupar a sus seguidores por el estado de sus pulmones

Claudia Bahamón ha destacado en la televisión por ser una de las presentadoras más reconocidas de ‘MasterChef Celebrity’, reality donde se ha ganado el corazón de los participantes y de los televidentes por su carisma dentro del mismo reality. Aparte de esto, Claudia ha estado realizando diferentes proyectos medioambientales, y aprovechando su regreso al país por diferentes proyectos, ha seguido trabajando por las causas ambientales.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón en sus pulmones?

Hace unos meses, la huilense comentó en sus redes sociales que había sufrido una perforación en el pulmón por erro, ya que el médico que le estaba haciendo una infiltración para bloquear para el dolor por equivocación le perforó la pleura, una delgada capa de tejido que cubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica, haciendo que su pulmón colapsara. En su momento, preocupó a sus seguidores por su estado de salud, pero dio parte de tranquilidad debido a su buena recuperación.

Pese a que está en medio de las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la presentadora volvió a postear en us cuenta de Instagram sobre su estado de salud, ya que publicó una foto hasta buceando, y otra recordando el duro momento en el que sus pulmones no estaban del todo bien. Así que a manera de agradecimiento publicó estas fotografías para comentar que se encuentra erfectamente biend e salud, a lo que sus seguidores comentaron “Me asusté, vi la segunda foto y pensé que habías tenido una recaído”, “Gracias a tu cuerpo y tus pulmones ya casi te podremos ver en MasterChef’.